Степанов рассказал, как можно прекратить самоизоляцию без тестирования

Максим Степанов / УНИАН

В Минздраве озвучили алгоритм того, как люди, которые заразились коронавирусной инфекцией, могут прекратить свою самоизоляцию без проведения ПЦР-тестирования.

Об этом заявил 9 ноября во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, человек может прерывать самоизоляцию без лабораторного обследования в том случае, если у него нет проявлений заболевания в течение трех суток (отсчитывая с десятого дня от даты появления симптомов COVID-19).

"Если, к примеру, вы почувствовали, что заболели 1 ноября, а 10 числа симптомов уже нет, то через три дня вы можете прекращать самоизоляцию или больничный", — заявил министр.

Такой же алгоритм, говорит министр, должен применяться для тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус — отсутствие симптомов трое суток.

"Появились симптомы, у вас взяли мазок, тест — положительный. Считаете так же: на 10 день нет симптомов, через три дня можете прекращать самоизоляцию", ‒ заявил Степанов.

Третий критерий, заявил министр, отсутствие клинических проявлений болезни при условии получения отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

"При наличии хотя бы одного из этих критериев, можно прекращать самоизоляцию", — подытожил министр.

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