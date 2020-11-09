Степанов рассказал, как можно прекратить самоизоляцию без тестирования

Руководитель Минздрава высказался на актуальную в условиях пандемии коронавируса тему.
В Минздраве озвучили алгоритм того, как люди, которые заразились коронавирусной инфекцией, могут прекратить свою самоизоляцию без проведения ПЦР-тестирования.
Об этом заявил 9 ноября во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, человек может прерывать самоизоляцию без лабораторного обследования в том случае, если у него нет проявлений заболевания в течение трех суток (отсчитывая с десятого дня от даты появления симптомов COVID-19).
"Если, к примеру, вы почувствовали, что заболели 1 ноября, а 10 числа симптомов уже нет, то через три дня вы можете прекращать самоизоляцию или больничный", — заявил министр.
Такой же алгоритм, говорит министр, должен применяться для тех, кто получил положительный результат теста на коронавирус — отсутствие симптомов трое суток.
"Появились симптомы, у вас взяли мазок, тест — положительный. Считаете так же: на 10 день нет симптомов, через три дня можете прекращать самоизоляцию", ‒ заявил Степанов.
Третий критерий, заявил министр, отсутствие клинических проявлений болезни при условии получения отрицательного результата тестирования методом ПЦР.
"При наличии хотя бы одного из этих критериев, можно прекращать самоизоляцию", — подытожил министр.
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