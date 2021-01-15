"Стоп тарифный геноцид": Украину охватили новые тарифные протесты

В Полтаве люди выступили против повышения цен на газ / kolo.news

В пятницу, 15 января, в ряде областей Украины были тарифные протесты – люди выступили против повышения коммуналки в Одессе, в Полтаве, в Черкассах и в Ивано-Франковской области.

В Одессе активисты перекрыли движение транспорта на проспекте Шевченко возле здания Хозяйственного суда Одесской области, а потом пошли к облгосадминистрации, пишет Думская.

Издание показало фото, на котором видно, что протестующие держали в руках огромный плакат, на котором было написано: "Стоп тарифный геноцид".

В Одессе люди выступили против повышения цен на газ / dumskaya.net

Возле ОГА митингующих поджидали полицейские и потребовали разойтись, поскольку властям не сообщили об акции.

"…Требование явно незаконное, но участники акции все же подчинились", – отмечается в материале.

Тарифный протест в Одессе

В Полтаве второй день подряд протестуют против повышения цен на газ. В четверг, 14 января, и сегодня митингующие собирались возле здания облсовета. В пятницу часть протестующих перекрыла несколько дорог, сообщает kolo.news.

Тарифные протесты в Полтаве

В Черкассах люди, недовольные ростом тарифов, собрались у Черкасской облгосадминистрации и решили собрать подписи для обращения к властям, говорится на procherk.info.

В Черкассах люди выступили против повышения цен на газ / procherk.info

На Ивано-Франковщине в селе Ямница люди вышли на автодорогу национального значения Н 10 (Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – пропускной пункт Мамалыга) и постоянно ходили по переходу, мешая проезду транспорта, сообщает Telegram-канал KP_EAT_IF.

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