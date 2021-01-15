"Стоп тарифный геноцид": Украину охватили новые тарифные протесты

Против повышения тарифов сегодня выступили в ряде областных центров.
В пятницу, 15 января, в ряде областей Украины были тарифные протесты – люди выступили против повышения коммуналки в Одессе, в Полтаве, в Черкассах и в Ивано-Франковской области.
В Одессе активисты перекрыли движение транспорта на проспекте Шевченко возле здания Хозяйственного суда Одесской области, а потом пошли к облгосадминистрации, пишет Думская.
Издание показало фото, на котором видно, что протестующие держали в руках огромный плакат, на котором было написано: "Стоп тарифный геноцид".
Возле ОГА митингующих поджидали полицейские и потребовали разойтись, поскольку властям не сообщили об акции.
"…Требование явно незаконное, но участники акции все же подчинились", – отмечается в материале.
Тарифный протест в Одессе
В Полтаве второй день подряд протестуют против повышения цен на газ. В четверг, 14 января, и сегодня митингующие собирались возле здания облсовета. В пятницу часть протестующих перекрыла несколько дорог, сообщает kolo.news.
Тарифные протесты в Полтаве
В Черкассах люди, недовольные ростом тарифов, собрались у Черкасской облгосадминистрации и решили собрать подписи для обращения к властям, говорится на procherk.info.
На Ивано-Франковщине в селе Ямница люди вышли на автодорогу национального значения Н 10 (Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – пропускной пункт Мамалыга) и постоянно ходили по переходу, мешая проезду транспорта, сообщает Telegram-канал KP_EAT_IF.
Тарифы в Украине 2021, протесты и обещания властей
- В стране с 1 января 2021 года возросли тарифы на газ для населения и стоимость распределения голубого топлива. В зависимости от области цена возросла от 11% до 20,5% – каждый кубометр топлива обходился от 6,99 грн до 10,8 грн.
- Из-за роста тарифов в ряде областей вспыхнули тарифные протесты.
- В частности против повышения стоимости газа и электричества выступили в Ивано-Франковске, в Кропивницком, в Хусте, во Львове, в Сумах, в Житомире и на Буковине.
- Позже президент Владимир Зеленский заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – придется платить на треть меньше.
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко говорил, что средняя стоимость газа в январе составляла 9,6 грн за кубометр. После снижения цена топлива будет составлять 6,9 грн за кубометр.