Страшный пожар в Чернобыльской зоне: эколог о состоянии радиационного фона

Чернобыльская зона горит не впервые: эколог Александр Соколенко рассказал, будет ли иметь возгорание последствия для украинцев.

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В Чернобыльской зоне масштабный пожар / Коллаж: Главред, Фото ГСЧС

В Чернобыльской зоне вспыхнул опасный и страшный пожар. Как рассказали в ГСЧС, огонь на открытой территории локализован на площади 421 га.

Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника. По словам спасателей, проводится постоянное обследование территории специалистами радиационно-химической защиты. Украинцев уверяют, что радиационный фон в норме.

130 человек личного состава и 37 единиц техники от ГСЧС работают на ликвидации пожара, а также семь единиц техники от лесного хозяйства.

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Эколог Александр Соколенко дал ответ для ТСН, есть ли какие-то серьезные риски для здоровья от распространения радионуклидов в результате пожара.

"Не стоит паниковать - выезжать из города или скупать лекарства. За время, которое прошло со дня Чернобыльской катастрофы опасные соединения, которые там были, уже давно распались. А те, которые там до сих пор есть, они опасны разве что для людей, которые находятся в эпицентре пожара", - сказал Александр Соколенко.

Также эколог прокомментировал последствия пожара для Киева.

"Чернобыльская зона горит не впервые. Когда там происходят возгорания, то обычно фиксируются локальные повышения уровней радионуклидов в воздухе. Именно на территориях приближенных к эпицентру пожара. Серьезной угрозы это не представляет для крупных населенных пунктов таких как Киев или Житомир. Это не те уровни радиационного загрязнения, которые могли бы быть угрожающим. К тому же, эти повышения радионуклидов локальные, на территории, где практически нет людей. Кстати, дым от этого пожара может быстрее пойти на Беларусь, чем на Киев", - рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

К сожалению, из-за сегодняшней засухи, возгорание в зоне отчуждения могло произойти от чего угодно, предупреждает Александр Соколенко.

"К сожалению, все это может очень быстро гореть. Особенно сейчас, когда мы переживаем аномальную засуху в Киевской области. Фактически до полутора месяцев не было осадков, которые могли бы достаточно увлажнять лесную подстилку. Поэтому уровень чрезвычайной пожарной опасности продолжается довольно долго и будет продолжаться. Потому что в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, осадков не предвидится", - рассказывает Александр Соколенко.

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