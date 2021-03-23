Суд избрал меру пресечения стороннику Стерненко

Суд избрал меру пресечения участнику акции протеста у Офиса президента / УНИАН

Печерский районный суд во вторник, 23 марта, избрал меру пресечения для одного из погромщиков Офиса президента - Владислава Гранецкого-Стафийчука (известного как Влад Сорд). Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал Сорду мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщет УП.

Отметим, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что задержанный правоохранителями участник субботней акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента Украины является провокатором.

Раньше в полиции сообщили, что во время митинга задержали уроженца Винницкой области, 1995 года рождения. Правоохранители его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции.

"Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Влад Сорд - писатель, ветеран с позывным "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.

Беспорядки у Офиса президента 20 марта:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.

Дело Стерненко - о чем важно знать: