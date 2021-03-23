Суд избрал меру пресечения стороннику Стерненко

Печерский районный суд избрал меру пресечения для одного из погромщиков Офиса президента.
Печерский районный суд во вторник, 23 марта, избрал меру пресечения для одного из погромщиков Офиса президента - Владислава Гранецкого-Стафийчука (известного как Влад Сорд). Его отправили под круглосуточный домашний арест.
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал Сорду мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщет УП.
Отметим, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что задержанный правоохранителями участник субботней акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента Украины является провокатором.
Раньше в полиции сообщили, что во время митинга задержали уроженца Винницкой области, 1995 года рождения. Правоохранители его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции.
"Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Влад Сорд - писатель, ветеран с позывным "Змей" воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.
Беспорядки у Офиса президента 20 марта:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
- В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.
Дело Стерненко - о чем важно знать:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.