Суд оставил за решеткой скандального активиста Стерненко

Адвокаты Сергея Стерненко подчеркивали, что его держат под стражей якобы безосновательно.
В пятницу, 19 марта, в Одессе Приморский районный суд принял решение оставить под стражей активиста Сергея Стерненко.
Соответствующее решение приняла судья Лариса Ершова. По ее словам, жалобы Стерненко и его адвоката Андрея Писаренко удовлетворению не подлежат, сообщает УНИАН.
Зачитывая резолютивную часть решения, она подчеркнула об отказе стороне защиты в удовлетворении требований.
"В удовлетворении отказать...", - отметила Ершова.
Ранее адвокаты Стерненко в ходе заседания подчеркивали, что его держат под стражей безосновательно.
Дело Стерненко:
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.
Автор: Алексей Тычина