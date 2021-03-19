Суд оставил за решеткой скандального активиста Стерненко

Сергей Стерненко в зале суда / УНИАН

В пятницу, 19 марта, в Одессе Приморский районный суд принял решение оставить под стражей активиста Сергея Стерненко.

Соответствующее решение приняла судья Лариса Ершова. По ее словам, жалобы Стерненко и его адвоката Андрея Писаренко удовлетворению не подлежат, сообщает УНИАН.

Зачитывая резолютивную часть решения, она подчеркнула об отказе стороне защиты в удовлетворении требований.

"В удовлетворении отказать...", - отметила Ершова.

Ранее адвокаты Стерненко в ходе заседания подчеркивали, что его держат под стражей безосновательно.

Дело Стерненко: