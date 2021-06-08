Суд принял окончательное решение по ликвидации УПЦ КП

Суд принял решение по ПЦУ / РБК-Украина

Верховный суд отказался признать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации, сообщил спикер Православной церкви Украины Евстратий Зоря в Facebook.

"Верховный суд определил, что решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства и недопустимости вмешательства государства во внутренние церковные дела", – написал он.

Таким образом, по словам Евстратия Зори, суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года в Малой Софии. На этом соборе было принято решение о ликвидации церкви и вхождении ее приходов в ПЦУ.

Как ранее сообщалось, Филарет высказал мнение, что Украина обязана отказаться от томоса об автокефалии ПЦУ, который в 2019 году сделал украинскую церковь независимой от Московского патриархата.

Напомним, Филарет заявил, что "эпидемия – это наказание Божье за грехи людей" и причиной вируса являются однополые браки. Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".