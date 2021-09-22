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Суд снял уголовную ответственность с известного антимайдановца "Топаза"

22 сентября 2021, 12:55
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Как говорит адвокат Игната "Топаза" Кромского, Александр Шадрин, суд принял решение закрыть уголовное производство четко в рамказ законов Украины.

"Топаз" Игнат Кромской / unian.net

Дарницкий районный суд столицы Украины освободил Игната Кромского (боле известного под прозвищем "Топаз") от уголовной ответственности, закрыв одно из производств против него. Об этом рассказал его адвокат Александр Шадрин, сообщает УНН.

Шадрин сказал, что суд освободил Кромского от уголовной ответственности, закрыв дело из-за истечения сроков давности.

Кромскому инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека. За такое преступление УК Украины предусмотрено наказание до пяти лет ограничения либо лишения свободы.

Речь идет о похищении Владислава Иваненко, которого "титушки" во время Революции Достоинства ошибочно приняли за активиста Евромайдана. Его похитили 21 января 2014 года возле станции метро "Почайна". Иваненко вывезли в лес, подвергали избиениям и пыткам, а также и требовали "признаний" об источниках финансирования Евромайдана. Впоследствии "титушки" его отпустили.

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Напомним, что Игнат "Топаз" Кромской в феврале 2014 года был известным деятелем в лагере Антимайдана в Мариинском парке Киева. Стал широко известен после случая избиения журналиста Сергея Рулева. Тот тогда кричал: "Топаз, дай команду!".

После Кромской участвовал в силовых захватах Харьковской облгосадминистрации и был активистом харьковского Антимайдана. Принимал непосредственное участие в избиение евромайдановцев 1 марта. Записывал видеообращение к президенту РФ Владимира Путина и просил того ввести российские войска в Украину.

В январе 2018 года в Харькове суд приговорил Игната Кромского к 8 годам заключения с конфискацией имущества. Однако позднее Кромской вышел на свободу по "закону Савченко".

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