Судьба Сытника зависла в воздухе: в Минюсте назвали причину

Минюст не может выполнить решение суда по Сытнику / УНИАН

Министерство юстиции не может внести изменения в Единый госреестр сведений об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Минюст заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська, его ведомство не может вносить изменения в реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины или другое решение.

"Изменения в информацию, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб", - говорится в сообщении.

По словам министра, вопрос о том, есть ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен.

"КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет", - добавил Малюська.

Отметим, Окружной административный суд Киева (ОАСК) заявил, что решение об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца. ОАСК заявил о нарушении закона.

Отставка Сытника – о чем сообщалось ранее: