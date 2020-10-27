Судьба Сытника зависла в воздухе: в Минюсте назвали причину

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство не может вносить изменения в реестр, чтобы выполнить любое решение КСУ.
Министерство юстиции не может внести изменения в Единый госреестр сведений об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Минюст заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений.
Как сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська, его ведомство не может вносить изменения в реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины или другое решение.
"Изменения в информацию, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб", - говорится в сообщении.
По словам министра, вопрос о том, есть ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен.
"КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет", - добавил Малюська.
Отметим, Окружной административный суд Киева (ОАСК) заявил, что решение об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца. ОАСК заявил о нарушении закона.
Отставка Сытника – о чем сообщалось ранее:
- 26 октября Окружной административный суд Киева постановил уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ и обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры.
- 29 августа у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал о вариантах разрешения ситуации, сложившейся вокруг признания неконституционным указа о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
- 28 августа Указ президента П.Порошенко, которым Артем Сытник назначен директором Национального антикоррупционного бюро Украины, признан неконституционным.