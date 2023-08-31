УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жданов назвал город, освобождение которого позволит взять огнем "коридор" в Крым

Андрей Ганчук
31 августа 2023, 15:01 обновлено 31 августа, 15:09
8
Силам обороны Украины хватит текущих военных ресурсов, чтобы выйти к Азовскому побережью в рамках нынешней контрнаступательной кампании, считает Олег Жданов.
Жданов, карта
Пока рано говорить о приближении ВСУ к огневому контролю над "сухопутным коридором" - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, DeepState

Армия Украины сможет установить огневой контроль над "сухопутным коридором" оккупантов агрессора России в захваченный Крым, когда освободит Мелитополь. Войскам хватит текущих ресурсов для того, чтобы выйти к Азовскому побережью. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что пока еще рано говорить о постепенном приближении ВСУ к установлению контроля над "сухопутным коридором". Так рассуждать можно будет после того, как войска начнут подходить к Мелитополю. Освобождение города обеспечит огневой контроль над "коридором".

"Пока рано об этом говорить. Вот когда мы будем подходить к Мелитополю, тогда можно будет рассуждать и об огневом контроле над "сухопутным коридором". Дальность нашего оружия позволит полностью перекрыть "сухопутный коридор" именно от Мелитополя", - отметил Жданов.

видео дня

Также он добавил, что ВСУ в рамках текущего контрнаступления хватит ресурсов для выхода к Азовскому побережью.

"Думаю, нам хватит и этих ресурсов. В феврале текущего года, когда пошли первые разговоры о подготовке к контрнаступлению, тогда вопрос авиации не поднимался столь остро. Скорее всего, контрнаступательная операция, которая идет сегодня, планировалась без учета западной авиации. Поэтому наш выход к Азовскому побережью можно считать возможным и при текущем уровне военной помощи от западных партнеров. Однако как пойдет весенняя кампания в том случае, если не будет авиации, прогнозировать сложно", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление ВСУ

Руководитель городской военной администрации Токмака Александр Чуб заявил, что ВСУ смяли "линию Суровикина" и продвигаются вперед на Мелитопольском направлении. По его словам, войска все ближе к захваченному российскими оккупантами Токмаку.

Войска РФ хотят прорваться на Луганщине и атакуют позиции украинских войск, сказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он рассказал, что самые сложные бои сейчас идут на Купянско-Лиманском направлении. ВСУ наступают в районе Бахмута.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что контрнаступление ВСУ превзошло все ожидания. Как полагает генсекретарь Альянса, украинские войска могут прорваться через некоторые линии "обороны" войск РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Запорожская область Олег Жданов война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

14:54 Украина
Есть три версии: правоохранители не исключили подрыв вертолетов Ми-8 на Донбассе

Есть три версии: правоохранители не исключили подрыв вертолетов Ми-8 на Донбассе

14:02 Украина
Поразили цель на дальности более 700 км: Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ

Поразили цель на дальности более 700 км: Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ

13:30 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:01

Жданов назвал город, освобождение которого позволит взять огнем "коридор" в Крым

14:54

Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

14:45

Украину накрыла самая мощная магнитная буря месяца: накрыл почти 9-бальный шторм

14:43

"Будет очень тяжело": энергетик рассказал о готовности Украины к новому сезону

14:03

Жир отойдет на глазах: как легко почистить сетку вытяжки

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
14:02

Есть три версии: правоохранители не исключили подрыв вертолетов Ми-8 на Донбассе

13:44

Гости пальчики оближут: рецепт простого и универсального маринада для грибов

13:37

Смотри на мир особым взглядом: на 1+1 Украина стартует новый осенний сезон

13:30

Поразили цель на дальности более 700 км: Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ

Реклама
13:29

Какие рыбки притягивают деньги и где лучше поставить аквариум по феншуй

13:17

Что нужно принести в дом 1 сентября, чтобы был достаток: приметы и запреты дня

13:03

ВСД - не приговор: что нельзя делать при вегето-сосудистой дистонии

13:00

Таро-прогноз на полнолуние 31 августа 2023: Рыбам - знак судьбы, Овнам - бегствоВидео

12:58

Назад в школу: украинские фешн-блогеры показали стильные образы на сентябрь

12:50

Полицейская стрельба в Днепре: в ГБР пояснили, был ли погибший пьяным

12:33

Александр Эллерт рассказал, как покинул страну во время войны

12:12

США перебросят в Британию 54 ядерных бомбардировщика F-35 – The Telegraph

12:03

В Британии - новый глава Минобороны: что изменится для Украины с приходом Гранта Шеппса

11:58

Не стоит даже поднимать: чем опасен сатанинский гриб и почему

11:52

Кому из украинцев "рубанут" пенсию: как не остаться без заслуженных денег

Реклама
11:22

Никто не догадается, что за вкуснотища на столе: рецепт знаменитого десерта из лавашаВидео

11:21

"Путин обвинил Лукашенко в сговоре": в Сети раскрыли детали ссоры двух диктаторов

10:58

Сантехник не нужен: как пробить засор в канализации за 2 минуты подручными средствами

10:52

Кто рискует потерять бронь от мобилизации: разъяснение чиновников

10:46

В Донецкой области разбились два украинских вертолета Ми-8

10:43

Favbet Foundation передал разведчикам ВСУ микроавтобус

10:25

Лето задержится еще на 2-3 недели: какой будет погода в Украине в сентябре 2023

10:04

Ученый год носил птичью голову, чтобы подружиться с пернатыми: что из этого вышло

10:04

Сезон тихой охоты: секрет быстрой чистки грибов без хлопот

09:54

"Традиционные мероприятия": эксперт назвал украинцам простые способы пережить блэкауты

09:48

ВСУ продвинулись в Запорожской области и наступают на юге от Бахмута – Генштаб

09:24

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

09:14

Когда котлеты уже надоели: что приготовить из фарша на сковороде и в духовке

09:12

Гороскоп на завтра 1 сентября 2023: Близнецам - денежные потери, Ракам нужен отдых

08:59

"Считаю себя более компетентным": Гиркин из СИЗО решил "подвинуть" Путина с поста президента

08:52

Новая почта уплатила 5 млрд грн налогов за полгодаФото

08:51

Имел ли право полицейский расстрелять мужчину в Днепремнение

08:37

Повреждены два Ил-76: в Сети показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове

08:15

Украинец отсудил у ПриватБанка десяток тысяч гривен: что произошло и почему

07:59

Какой сегодня праздник 31 августа: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
07:47

Атака дронов на аэродром в Пскове: в ISW рассказали, почему не сработала ПВО

06:47

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

06:30

Когда лучше тренироваться, чтобы похудеть: известная фитнес-тренер назвала "золотое" времяВидео

06:28

Когда Кремль пойдёт на мобилизацию?мнение

05:30

Как почистить и освежить ковер в домашних условиях: 5 самых эффективных способов

04:30

"Крым станет ловушкой": Жданов спрогнозировал сроки освобождения полуострова

03:30

Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

03:05

"Помогите раздеть Дашу": Владимир Дантес дал фанатам необычное задание

02:35

"Самолеты уничтожены": эксперт объяснил, чем и как били по псковскому аэродрому

02:05

Что нельзя делать в Германии: 5 запретов, о которых важно знать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять