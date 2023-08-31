Жданов назвал город, освобождение которого позволит взять огнем "коридор" в Крым

Силам обороны Украины хватит текущих военных ресурсов, чтобы выйти к Азовскому побережью в рамках нынешней контрнаступательной кампании, считает Олег Жданов.

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Пока рано говорить о приближении ВСУ к огневому контролю над "сухопутным коридором" - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, DeepState

Армия Украины сможет установить огневой контроль над "сухопутным коридором" оккупантов агрессора России в захваченный Крым, когда освободит Мелитополь. Войскам хватит текущих ресурсов для того, чтобы выйти к Азовскому побережью. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что пока еще рано говорить о постепенном приближении ВСУ к установлению контроля над "сухопутным коридором". Так рассуждать можно будет после того, как войска начнут подходить к Мелитополю. Освобождение города обеспечит огневой контроль над "коридором".

"Пока рано об этом говорить. Вот когда мы будем подходить к Мелитополю, тогда можно будет рассуждать и об огневом контроле над "сухопутным коридором". Дальность нашего оружия позволит полностью перекрыть "сухопутный коридор" именно от Мелитополя", - отметил Жданов.

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Также он добавил, что ВСУ в рамках текущего контрнаступления хватит ресурсов для выхода к Азовскому побережью.

"Думаю, нам хватит и этих ресурсов. В феврале текущего года, когда пошли первые разговоры о подготовке к контрнаступлению, тогда вопрос авиации не поднимался столь остро. Скорее всего, контрнаступательная операция, которая идет сегодня, планировалась без учета западной авиации. Поэтому наш выход к Азовскому побережью можно считать возможным и при текущем уровне военной помощи от западных партнеров. Однако как пойдет весенняя кампания в том случае, если не будет авиации, прогнозировать сложно", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление ВСУ

Руководитель городской военной администрации Токмака Александр Чуб заявил, что ВСУ смяли "линию Суровикина" и продвигаются вперед на Мелитопольском направлении. По его словам, войска все ближе к захваченному российскими оккупантами Токмаку.

Войска РФ хотят прорваться на Луганщине и атакуют позиции украинских войск, сказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он рассказал, что самые сложные бои сейчас идут на Купянско-Лиманском направлении. ВСУ наступают в районе Бахмута.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что контрнаступление ВСУ превзошло все ожидания. Как полагает генсекретарь Альянса, украинские войска могут прорваться через некоторые линии "обороны" войск РФ.

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