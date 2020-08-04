"Такие ликвидируются": эксперт указал на провал силовиков в ситуации с захватом банка

Силовики задержали злоумышленника, захватившего отделение банка / СБУ

Военный эксперт Олег Жданов оценил ситуацию вокруг захвата отделения банка в центре Киева.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, захват заложника можно было предотвратить, но для этого должна была проводиться профилактическая работа силовиков.

"Думаю, что это можно было предупредить. Это большая недоработка правоохранительной системы в целом. Должна работать агентурная сеть, у каждой правоохранительной организации есть список людей, склонных к таким действиям, есть профилактические меры. А мы в результате бьем по хвостам. Конечно, есть и одиночки, но социопаты рано или поздно попадают в такие списки. На 100%, конечно, никто гарантию не даст", - сказал он.

Эксперт рассказал, как обычно действуют правоохранители в подобных случаях.

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"Есть специальные люди, которые обучены по внешнему виду составлять психологический портрет. Также нужно выяснить, каким образом он собирается привести взрывчатку в действие, где у него кнопка. Если есть такая возможность, обычно в зависимости от политики государства такие люди просто ликвидируются", - сказал он.

Напомним, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

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Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.