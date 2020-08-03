В СБУ сделали неожиданное заявление о сообщнике террориста Каримова

Бойцы СБУ обезвредили террориста в центре Киева / СБУ

Стали известны новые детали захвата отделения банка в центре Киева в понедельник, 3 августа уроженцем Узбекистана Сухробом Каримовым.

Как рассказал агентству Интерфакс-Украина источник в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве, у злоумышленника мог быть сообщник.

"У террориста мог быть сообщник. Сейчас проводится работа по установлению этого факта", - цитирует агентство собеседника в СБУ.

Напомним, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.