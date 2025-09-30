Укр
"Светлая память!": скончался экс-редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич

Виталий Кирсанов
30 сентября 2025, 12:44
В мае 1986 года Виталий Коротич был назначен редактором всесоюзного журнала "Огонек".
Скончался Виталий Коротич
Скончался Виталий Коротич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gordondmytro, скриншот

Вы узнаете:

  • Сколько лет было Виталию Коротичу
  • Чем прославился Коротич

Умер журналист, писатель и сценарист Виталий Коротич. Об этом сообщил 30 сентября в Instagram журналист Дмитрий Гордон.

"Сегодня на 90-м году жизни скончался выдающийся украинский поэт, писатель и публицист, один из отцов перестройки и гласности в Советском Союзе, многолетний председатель редакционного совета "Бульвара Гордона" мой друг Виталий Коротич. Любые слова дальше бессмысленны… Светлая память!", – написал он.

видео дня

Кстати, в ноябре 2011 года у Виталия Коротича умер 40-летний сын.

Отметим, как сообщал Главред, недавно стало известно о смерти популярной актрисы Людмилы Гавриловой.

26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста, российского режиссера армянского происхождения Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Кто такой Виталий Коротич

Виталий Коротич - писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист.

Коротич родился в Киеве 26 мая 1936 года. Был редактором разных изданий в Украине и России, писал на обоих языках.

Окончил Киевский государственный педагогический институт иностранных языков. В 1966 году избран в правление Союза писателей СССР и секретарём Союза писателей Украины.

В мае 1986 года назначен редактором всесоюзного журнала "Огонёк". В 1988 году за работу в журнале "Огонек" (при Коротиче тираж вырос с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров) американский журнал World Press Review присвоил ему звание "Зарубежный редактор года" (International Editor of the Year).

В период перестройки Коротича называли одним из "прорабов перестройки", "учитывая его роль на её идеологическом фронте"

В прессе опубликованы рассекреченные документы, согласно которым Коротич был агентом КГБ при СМ УССР под псевдонимом "Январский"

Коротич в публичном пространстве отстаивал пророссийские взгляды. В частности, Коротич в 2011 году выступил с публичной поддержкой власти президента Украины Виктора Януковича, подписав так называемое письмо десятерых, а в 2014 году заявил, что считает, что Крым должен быть под протекторатом России и независимым от Украины. Внесен в базу "Миротворца".

