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Так говорил Залужный: в Раде рассказали, сколько еще людей нужно мобилизовать

Юрий Берендий
3 ноября 2024, 11:52обновлено 3 ноября, 12:48
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Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч человек для обеспечения потребностей Сил обороны, отметил нардеп.
Так говорил Залужный: в Раде рассказали, сколько еще людей нужно мобилизовать
В Раде рассказали, сколько еще людей нужно мобилизовать / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Темпы мобилизации в Украине существенно снизились
  • Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч военнообязанных

С мая по октябрь 2024 года Силы обороны Украины смогли мобилизовать около 200 тысяч военнообязанных и годных украинцев. В первые месяцы после ужесточения законодательства о мобилизации количество новобранцев было больше, но впоследствии темпы снизились. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал народный депутат и секретарь комитета по нацбезопасности ВР Роман Костенко.

Костенко подчеркнул, что мобилизация в Украине продолжается, и ежемесячно ряды ВСУ пополняются новыми военнослужащими.

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Однако, по его мнению, нынешнее количество мобилизованных все еще недостаточно, поскольку потребности Сил обороны соответствуют оценкам, которые в декабре 2023 года предоставлял тогдашний командующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

"Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тыс. перед тем как его уволили. Я прихожу к выводу, что Залужный не с потолка брал те цифры, и я больше согласен здесь с ним, что все-таки такая цифра более актуальна, чем то, что мы набираем", - подчеркнул Костенко.

Нардеп отметил, что с мая по сентябрь мобилизация происходила в "стабильном" темпе, однако с октября началось снижение показателей призыва. Он подчеркнул, что такая тенденция может иметь негативные последствия, ведь впоследствии будет трудно заполнить потребности войска.

"Пытались его улучшить, но в целом тенденция идет на уменьшение количества мобилизации. Мы этого не можем допустить ни в коем случае, это будет большой проблемой нашей и мы потом это не сможем уже догнать", - сказал он.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, в Силы обороны Украины уже мобилизовали более миллиона граждан.

Большинство студентов украинских вузов имеют отсрочку от мобилизации и не подлежат призыву, согласно закону №10449. В то же время существуют определенные исключения, по которым отдельные студенты могут быть мобилизованы, отметил бывший нардеп и доктор юридических наук Владимир Пилипенко.

Партнер юридической компании "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк добавила, что все отсрочки от мобилизации для украинцев предоставляются на срок до 90 дней, и этот срок завершается 9 ноября.

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