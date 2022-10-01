'Танцоры на костях': у Зеленского назвали условие для переговоров с РФ

Михаил Подоляк назвал причину отказа от переговоров с Владимиром Путиным / Reuters, ОПУ

Переговоры с Россией будут возможны при условии смены власти в Кремле, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Украина пойдет на переговоры с Россией, когда там сменится президент, написал он в Twitter.

"Нет никакого смысла вести переговоры с "танцорами на костях" — Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость", — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк добавил, что переговоры возможны, но с новым президентом России, который "будет более адекватно оценивать реальность".

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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