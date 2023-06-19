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Тайная война за линией фронта: ВСУ проводят диверсии в тылу армии РФ – Bild

Алексей Тесля
19 июня 2023, 16:40 обновлено 19 июня, 16:55
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Украинские диверсанты атаковали железную дорогу в оккупированном Крыму и на Запорожье, считают в ФРГ.
всу, дрг
ВСУ проводят диверсии в тылу РФ / скриншот, УНИАН

Украинские диверсионные группы действуют глубоко в тылу РФ, пытаясь ослабить армию оккупантов. К такому выводу пришли аналитики из Министерства обороны Германии.

Они, в частности, проанализировали ход боевых действий в Украине. По их оценке, проукраинские диверсионные группы нарушили основное железнодорожное сообщение на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области, пишет Bild со ссылкой на отчет немецкого оборонного ведомства.

Немецкие военные аналитики также пришли к убеждению о том, что украинские диверсанты атаковали железную дорогу в оккупированном РФ Крыму, что свидетельствует о том, что украинские силы все еще могут действовать в регионах, которые находятся под контролем России, далеко за линией фронта.

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В то же время в немецком Минобороны не исключают, что Украина также может быть причастна к разрушению аммиакопровода на Харьковщине.

Оценивая ход контрнаступления, немецкие военные аналитики отмечают, что российские оккупационные войска обороняют фронт "с подготовленных позиций всеми имеющимися силами". При этом российская армия все больше полагается на "воздушные, ракетные и беспилотные атаки", чтобы нанести потери украинским силам.

При этом в Бахмуте Донецкой области российские войска находятся под давлением, вместе с тем армия РФ "вероятно, больше не контролирует всю территорию города", добавили в Минобороны ФРГ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в тылу российских оккупантов, на захваченных территориях Херсонской области на Левобережье, бойцы спецназа Вооруженных сил Украины проводят специальные операции.

Бойцы отряда спецназа из батальона Братство на лодках пересекают Днепр для проведения разведки и диверсий в тылу врага.

Ранее сообщалось о том, что поселок Невское в Луганской области был освобожден группой ГУР Кедр совместно с бойцами из 5 роты 66 Бригады ВСУ.

В результате проведенной операции по освобождению поселка Невского уничтожены 34 оккупанта, 3 – взяты в плен.

Отмечается, что наступательная операция украинских защитников была проведена безупречно. Удалось разгромить силы захватчиков, а уцелевшие оккупанты бросили бронетехнику и отступили из поселка.

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