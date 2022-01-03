В Ровенской области мужчину насмерть привалило стволом, когда он срезал дерево

В Ровенской области мужчина погиб, когда срезал дерево в собственном хозяйстве / ГСЧС в Ровенской области

В Ровенской области в селе Тульчин мужчину привалило стволом когда он срезал дерево.

Трагедия произошла утром в понедельник, 3 января, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины в Ровенской области.

Спасателей вызвали на место трагедии в 10:40.

"По прибытии по указанному адресу спасатели увидели тело мужчины, лежавшее под стволом тополя. Медики, которые были на месте происшествия, констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел на территории частного хозяйства. Чтобы достать тело хозяина, спасателям пришлось разрезать дерево бензопилами.

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Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства смерти.

Напомним, ранее во Львове на 8-летнего мальчика упало дерево во время прогулки в парке. Ребенок получил перелом черепа в нескольких местах, сотрясение мозга и перелом голени. Мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Также недавно в Киеве трагически погибла 35-летняя женщина – во время крестного хода на нее свалилось дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась матушка Мария – жена настоятеля храма Преображения Господня в Киеве на Вырлице протоиерея Сергея Коцаря.

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