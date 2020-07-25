"Покончит с собой": советник Авакова высказался о преступнике из Полтавы

Задержание "полтавского террориста" Романа Скрипника - лишь вопрос времени.
Такое мнение высказал в эфире канала Украина 24 советник главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.
"Об этом человеке есть вся информация, всех родственников установили. В принципе правоохранители окружили, все просматривается тепловизорами. Никуда он не денется. Ну, сколько человек может пробыть в лесу?", - заявил Апостол.
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Он рассказал, что каждый участок леса поделен на квадраты, и они закреплены за каждым подразделением. Впрочем, Апостол констатирует, что в лесу спрятаться просто.
"Но это лишь вопрос времени. Ну, сколько, еще день, еще два", - отметил он.
Апостол убежден, что Скрипник явится сам, если только не покончит с собой.
"Живым или мертвым, но он попадется", - добавил советник главы МВД.
Теракт в Полтаве
Напомним, в четверг, 23 июля, утром в Полтаве у здания районного суда полицейские проводили задержание угонщика автомобиля. В это время мужчина схватил за руку работника уголовного розыска и достал гранату. После чего он стал угрожать, что подорвет себя вместе с полицейским.
После переговоров удалось уговорить преступника, чтобы он выехал за пределы города. Он обменял копа на офицера полиции Шияна Виталия. И в служебном автомобиле ВАЗ-2115 "Богдан" вместе с заложником покинул Полтаву, проселочными дорогами направился в сторону Киева.
По дороге он отпустил заложника, а в Решетиловском районе он бросил автомобиль и скрылся в лесу.