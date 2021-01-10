Тернополь сдался и все-таки решил соблюдать усиленный карантин

Тернополь решил ужесточить карантин / УНИАН

Тернополь все-таки будет придерживаться усиленного карантина, хотя накануне местные власти заявили об обратном. При этом в городе ситуация с коронавирусом не является критической.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической", - написал мэр города Сергей Надал в своем Facebook.

Он обратил внимание, что Кабинет министров требует соблюдения усиленного карантина одновременно во всех городах Украины.

"Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты. Относительно предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства", - добавил Надал.

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