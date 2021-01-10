Тернополь сдался и все-таки решил соблюдать усиленный карантин

Мэр заявил, что ситуация в городе не является критической.
Тернополь все-таки будет придерживаться усиленного карантина, хотя накануне местные власти заявили об обратном. При этом в городе ситуация с коронавирусом не является критической.
"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической", - написал мэр города Сергей Надал в своем Facebook.
Он обратил внимание, что Кабинет министров требует соблюдения усиленного карантина одновременно во всех городах Украины.
"Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты. Относительно предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства", - добавил Надал.
Карантин в Тернополе - последние новости:
- Кабинет министров 9 декабря 2020 года принял решение о введении на территории Украины усиленных противоэпидемиологических мероприятий, которые должны будут действовать с 8 по 24 января.
- При этом общенациональный карантин в Украине был продлен до 1 марта 2021 года.
- 6 января местные власти Тернополя приняли решение об отказе вводить ужесточенный карантин на период с 8 по 24 января. Ученики младших классов будут ходить в школу, а предприятиям намерены рекомендовать продолжать работу.
- Позже мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе готовы ввести жесткий карантин в том случае, если в течение нескольких дней будет зафиксировано увеличение количества людей, которые заразились коронавирусом.