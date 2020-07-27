"Страна третьего мира": Украине не светят отечественные тесты на COVID-19 - эксперт

Украина не способна обеспечить себя тестами на коронавирус, считает Николай Скавронский / Фото pixabay.com

Несмотря на то, что украинские тест-системы на COVID-19 в разы дешевле, чем импортные, однако с уровнем американских, немецких или швейцарских производителей они конкурировать не могут, заявил коммерческий директор Синэво Николай Скавронский.

Как подчеркнул он в комментарии Интерфакс-Украина, отечественные тест-системы могут конкурировать только с российскими.

"Но даже и в этом случае с большой долей вероятности украинские тест-системы будут проигрывать российским, поскольку все основные советские центры по биомолекулярным разработкам после развала СССР остались в России. При этом конкурировать украинские тест-системы с российскими могут только в Украине, поскольку на рынки, которые своими реагентами покрывают российские производители, украинские реагенты фактически не допускаются", - сказал он.

Скавронский также сомневается в экспортном потенциале отечественных производителей тест-систем на COVID-19.

Читайте такжеВопрос жизни и смерти: в ВОЗ дали тревожный прогноз насчет пандемии COVID-19"То, что производится в Украине, рассчитано исключительно на потребление внутри страны. По факту у нас даже нет экспортного потенциала для данной продукции. На сегодня в стране нет предпосылок для появления чего-либо конкурентного в данной отрасли", - отметил эксперт.

Скавронский добавил, что во всем мире существует дефицит реагентов на исследования по COVID-19: "В этой ситуации мировые производители реагентов сначала обеспечивают свои локальные рынки и только затем начинают поставлять их в другие страны. При этом сначала поставки осуществляются в более развитые страны, а уже после этого всем остальным. Учитывая, что Украину в мире считают страной третьего мира, только после того как все более развитые страны будут обеспечены, эти тест-системы смогут дойти до нас".

Напомним, ранее врач Ольга Голубовская пояснила, зачем делают тесты на коронавирус и почему они не всегда эффективны.