Точный выстрел: срочник из Нацгвардии подбил пять российских самолетов

Су оккупантов / wikipedia.org, pixabay

Нацгвардеец на срочной службе с начала полномасштабного вторжения подбил пять российских военных самолетов.

Как сообщает Нацгвардия, имя бойца не раскрывается.

Начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ генерал-майор Алексей Надточий отмечает, что на прошлой неделе бойцы Нацгвардии сбили два самолета.

"На этой неделе военнослужащим Нацгвардии, кстати, срочной службы, из ПЗРК были подбиты два вражеских штурмовых самолета Су-25. На счету героя-гвардейца уже пять вражеских самолетов", - отметил он.

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Ранее российский военный, который попал в плен, рассказал о том, как около 500 солдат пытались сбить беспилотник. Они думали, что это вражеский дрон и каждый всадил по нему целый магазин. Но позже оказалось, что оккупанты сбили собственный дорогой беспилотник.

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