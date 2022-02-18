Топливо в Украине взлетело в цене до небес

Заправка стала дороже / Коллаж Главред

За неделю с 11 по 18 февраля средние розничные цены на дизель и бензин в украинских сетях АЗС поднялись на 76-90 копеек.

Как сообщает Консалтинговая группа "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 90 коп./л и в итоге составила 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожал на 87 коп./л - до 35,02 грн/л, а дизельное топливо - на 76 коп./л, до 34,18 грн/л.

Отмечается, что рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

На WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно.Дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 0,90 грн/л: бензин А-92 - до 35,29 грн/л, бензин А-95 - до 35,89 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,70 грн/л, до 35,29 грн/л.

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Топливо в сети SOCAR подорожало на 0,77-1,00 грн/л.

А крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват", которая курирует АЗС "Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций, повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 - до 33,95 грн/л и ДТ - до 33,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 33 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо - до 34,00 и 33,00 грн/л.

Chipo, "Авантаж", Mango и Marshal подняли стоимость всех видов топлива на 0,50-1,14 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11-1,20 грн/л.

Отметим, 7 февраля 2022 года Беларусь заблокировала поставки а-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом.Напомн

Напомним, по состоянию на 14 февраля фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 94,91 долларов за баррель. При этом, ранее уже был достигнут пик в 96,16 долларов, максимум с октября 2014 года. Нефть марки WTI выросла на 0,7% до 93,78 долларов, достигнув ранее 94,94 долларов, самого высокого с сентября 2014 года.

Эксперты связывают это с тем, что президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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