Трагедия на Почтовой в Киеве: погибшего искали в Днепре часами, все подробности

Прокуратура еще с 2021 года пыталась отменить разрешение чиновников и запретить работу аттракции через Днепр.

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Часть канатной дороги упала в реку / Коллаж Главреда. Фото: киевские паблики, скриншот, патрульная полиция

Погибшим в результате падения с аттракциона на Днепре в районе Почтовой площади Киева в воскресенье, 21 июля, мог быть 20-летний парень из Винницы. Офис генпрокурора утверждает, что правоохранители пытались через суд демонтировать аттракцион еще в 2021 году.

Как утверждает ряд СМИ, вероятно, на аттракционе погиб парень 2004 года рождения. Информация о девушке не подтвердилась. Сам парень приехал на отдых в Киев из Винницы.

К поиску погибшего были привлечены поисковые группы на катерах.

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По словам очевидцев, парень после падения не всплыл якобы из-за тяжелой экипировки, которая потянула его на дно.

Между тем ОГП сообщил, что прокуратура знала о проблемах в работе компании, которая установила аттракцион, уже давно - с 2021 года правоохранительные органы пытались безрезультатно через суд запретить ее деятельность.

В сообщении также отмечается, что разрешение на работу аттракциона вполне законно выдал исполком Киевского городского совета в 2021 году. При этом чиновников предупреждали, что победитель инвестиционного конкурса не имел опыта по реализации подобных проектов ранее.

Однако в декабре 2021 года Хозяйственный суд Киева признал вполне законным решение Исполкома и фактически отказал прокуратуре.

Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Новости Киева - что известно о трагедии на Днепре

Как писал Главред, 21 июля в Киеве оборвалась канатная дорога возле Пешеходного моста. Информацию об этом сначала распространили в местных телеграм-каналах, а впоследствии появились официальные комментарии властей.

На опубликованных в сети кадрах видно, что люди сразу после инцидента начали вытаскивать оборванный трос, однако на его конце не было человека. Поэтому на место происшествия выехали спасатели.

Впоследствии в КГГА сообщили, что сейчас продолжаются поиски девушки, которая упала в Днепр из-за обрыва троса аттракциона.

Отметим, что об опасности этого аттракциона неравнодушные граждане предупреждали еще в 2018 году. Тогда на сайте официального портала Киева появилась петиция. Однако, к сожалению, власти тогда не отреагировали на это обращение должным образом.

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