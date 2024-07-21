Человек упал в Днепр: в Киеве оборвался трос аттракциона возле Пешеходного моста

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, на месте происшествия работают 5 водолазов и один катер ГСЧС.

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Девушку, упавшую в Днепр в результате инцидента, ищут спасатели / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины, скрин с видео

21 июля в Киеве оборвалась канатная дорога возле Паркового моста. Информацию об этом сначала распространили в местных телеграм-каналах, а впоследствии появились официальные комментарии властей.

На опубликованных в сети кадрах видно, что люди сразу после инцидента начали вытаскивать оборванный трос, однако на его конце не было человека. Поэтому на место происшествия выехали спасатели.

Впоследствии в КГГА сообщили, что сейчас продолжаются поиски девушки, которая упала в Днепр из-за обрыва троса аттракциона. Также там отметили, что город обращается и будет требовать от правоохранителей тщательного расследования как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.

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Информацию о поисках девушки подтвердили и в ГСЧС. Начальник отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева, майор службы гражданской защиты Павел Петров рассказал в комментарии "УП.Життя", что у моста действительно случился обрыв троса на аттракционе канатной дороги. Прохожие, которые были свидетелями происшествия, пытались вытащить трос, потому что надеялись, что там есть человек. Но его там не было. Поэтому сейчас на месте происшествия работают и полиция, и водолазно-спасательное отделение ГСЧС, которое обследует акваторию реки в местах, где, по показаниям свидетелей, вероятно может быть человек.

В свою очередь в полиции сообщили, что несчастный случай произошел во время спуска человека, который находился на данном аттракционе. Во время обрыва троса упал в воду. Сейчас на месте происшествия кроме спасателей работают и следственно-оперативная группа Печерского и Главного управлений полиции, работники отдела полиции в речном порту Киев и патрульные полицейские.

Отметим, что об опасности этого аттракциона неравнодушные граждане предупреждали еще в 2018 году. Тогда на сайте официального портала Киева появилась петиция. Ее автор подчеркивала необходимость демонтировать подобный аттракцион, потому что, по ее словам, компания работала без разрешения на эксплуатацию. Однако, к сожалению, власть тогда не отреагировала на это обращение должным образом.

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Несчастные случаи на аттракционах в Украине - что известно

В мае 2024 года в дендропарке города Кропивницкий погибла 56-летняя женщина, которая упала со смотрового колеса. Тогда полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

В июле 2021 года в курортной Кирилловке в Запорожье трагически погиб парень, который надувал аттракционную горку. Его убило током.

За месяц до этого в июне 2021 года в городе Вознесенск на одном из аттракционов в парке развлечений произошел инцидент, в ходе которого пострадали несколько человек. Через несколько секунд после запуска экстремального развлечения автоматика дала сбой.

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