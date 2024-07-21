УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Человек упал в Днепр: в Киеве оборвался трос аттракциона возле Пешеходного моста

Анна Косик
21 июля 2024, 16:02
354
Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, на месте происшествия работают 5 водолазов и один катер ГСЧС.
Несчастный случай в Киеве
Девушку, упавшую в Днепр в результате инцидента, ищут спасатели / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины, скрин с видео

21 июля в Киеве оборвалась канатная дорога возле Паркового моста. Информацию об этом сначала распространили в местных телеграм-каналах, а впоследствии появились официальные комментарии властей.

На опубликованных в сети кадрах видно, что люди сразу после инцидента начали вытаскивать оборванный трос, однако на его конце не было человека. Поэтому на место происшествия выехали спасатели.

Впоследствии в КГГА сообщили, что сейчас продолжаются поиски девушки, которая упала в Днепр из-за обрыва троса аттракциона. Также там отметили, что город обращается и будет требовать от правоохранителей тщательного расследования как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.

видео дня

Информацию о поисках девушки подтвердили и в ГСЧС. Начальник отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева, майор службы гражданской защиты Павел Петров рассказал в комментарии "УП.Життя", что у моста действительно случился обрыв троса на аттракционе канатной дороги. Прохожие, которые были свидетелями происшествия, пытались вытащить трос, потому что надеялись, что там есть человек. Но его там не было. Поэтому сейчас на месте происшествия работают и полиция, и водолазно-спасательное отделение ГСЧС, которое обследует акваторию реки в местах, где, по показаниям свидетелей, вероятно может быть человек.

В свою очередь в полиции сообщили, что несчастный случай произошел во время спуска человека, который находился на данном аттракционе. Во время обрыва троса упал в воду. Сейчас на месте происшествия кроме спасателей работают и следственно-оперативная группа Печерского и Главного управлений полиции, работники отдела полиции в речном порту Киев и патрульные полицейские.

Отметим, что об опасности этого аттракциона неравнодушные граждане предупреждали еще в 2018 году. Тогда на сайте официального портала Киева появилась петиция. Ее автор подчеркивала необходимость демонтировать подобный аттракцион, потому что, по ее словам, компания работала без разрешения на эксплуатацию. Однако, к сожалению, власть тогда не отреагировала на это обращение должным образом.

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Несчастные случаи на аттракционах в Украине - что известно

В мае 2024 года в дендропарке города Кропивницкий погибла 56-летняя женщина, которая упала со смотрового колеса. Тогда полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

В июле 2021 года в курортной Кирилловке в Запорожье трагически погиб парень, который надувал аттракционную горку. Его убило током.

За месяц до этого в июне 2021 года в городе Вознесенск на одном из аттракционов в парке развлечений произошел инцидент, в ходе которого пострадали несколько человек. Через несколько секунд после запуска экстремального развлечения автоматика дала сбой.
Другие новости Киева:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева ГСЧС КГГА Национальная полиция река Днепр
Реклама

Главное за день

В Украине бушует почти 6-балльная буря: когда закончится шторм

В Украине бушует почти 6-балльная буря: когда закончится шторм

17:24 Синоптик
Выборы в Украине во время войны: Зеленский сделал заявление и назвал условие

Выборы в Украине во время войны: Зеленский сделал заявление и назвал условие

17:16 Политика
Человек упал в Днепр: в Киеве оборвался трос аттракциона возле Пешеходного моста

Человек упал в Днепр: в Киеве оборвался трос аттракциона возле Пешеходного моста

16:02 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Большой позитив : Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров 9119

"Большой позитив": Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара 6560

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом 6413

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

Под угрозой сотни тысяч людей: РФ готовит войска для нового наступления - Нарожный 4514

Под угрозой сотни тысяч людей: РФ готовит войска для нового наступления - Нарожный

Последние новости

17:24

В Украине бушует почти 6-балльная буря: когда закончится шторм

17:16

Выборы в Украине во время войны: Зеленский сделал заявление и назвал условие

16:41

Возлюбленная Дмитрия Кулебы рассказала про кризисы в отношениях с министром

16:02

Человек упал в Днепр: в Киеве оборвался трос аттракциона возле Пешеходного моста

16:00

Зеленский очертил потери ВСУ и России в ходе войны

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
16:00

Муж предательницы Тодоренко признался в отношениях с 17-летней

15:36

Войска РФ готовятся атаковать на Харьковщине: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

14:59

Камалия показала редкое фото с отцом в день его юбилея

14:53

Навсегда забудете о проблеме: как вывести жучков из крупы - действенный лайфхакВидео

Реклама
14:50

Зеленский заговорил о скором завершении "горячей фазы" войны: о чем речь

14:45

Появились позитивные новости: что происходит на левобережье Херсонщины

14:08

Чем нужно умыться 22 июля, чтобы оставаться молодой и красивой - приметы дня

13:57

Люди важны, но территории врагу не подарим - Зеленский

13:56

Россия поперлась в новые штурмы: ВСУ "разбили" оккупантов на ряде направлений

13:32

"Затягивать уже было опасно": жена Евгения Кота заговорила про сложности родовВидео

13:07

С дождем повезет не всем регионам: какой будет погода в Украине на следующей неделе

12:52

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 июля: Ракам - возможности, Рыбы решат проблемы

12:45

"Я не психиатр, но это безумие" - экс-советник Трампа о его планах по Украине

12:33

В какие часы сегодня не будут выключать свет: в ДТЭК порадовали украинцев

12:15

Добровольцев, воевавших за Украину, начали вызывать на допросы в Грузии

Реклама
11:49

Правда ли 10 лет? Сколько Россия продержится на поле боя - прогноз Коваленко

11:30

Контрнаступление ВСУ в 2025 году: названы предпосылки и возможные направления

11:20

Боксер Узелков пожаловался на бывшую жену из-за своей пожилой мамы

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: кому будет туго с деньгами

10:55

Взрывы, работа ПВО и дым в небе над Крымом: оккупанты заявляют о работе ATACMS

10:51

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Овнам - хорошие новости, Ракам - проблемы

10:48

ВСУ пришлось отойти за село: бои в Донецкой области обостряются - Deep State

10:29

Между малороссией и антироссией: как нам построить Украину?мнение

10:23

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая оказалась в больнице

09:59

Удар по аэродрому РФ под Ростовом: появились новые спутниковые снимки последствий

09:52

Единственный путь: аналитики оценили разговор Зеленского и Трампа о прекращении войны

08:49

Россияне потеряли четверть самолетов Ил-76 из-за собственной халатности

08:35

Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине

08:23

Почему техногенных катастроф в России будет становиться большемнение

07:49

Прекращение войны: Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп

05:55

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 11 секунд найти крысу

05:01

Эффективней, чем побелка: что нужно обязательно сделать осенью в садуВидео

03:13

"Это их основная задача": россияне нацелились на захват 2 стратегических городов

02:15

Плацдарм для вторжения: эксперт оценил угрозу удара РФ из Беларуси

01:41

Есть ли риск наступления РФ на Сумщину: ответ эксперта

Реклама
01:40

Что запрещено пить в жару: доктор рассказал полезный лайфхак, как охладиться

00:26

Россия запустила рой дронов: в небе над Украиной около 30 "Шахедов"

20 июля, суббота
23:38

РФ атаковала Киев неизвестным БПЛА: что известно о таинственном оружии, которое сбили ВСУ

23:06

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

22:54

ВСУ сорвали почти 5 тысяч вражеских задач: генерал раскрыл реальные потери РФ

22:36

Цены взлетели на 40% за неделю: в Украине резко подняли стоимость популярного овоща

22:05

Почему нельзя заряжать телефон от USB-порта в отеле: объяснение впечатляет

21:36

США оставили Украину без однозначного ответа: у Байдена шокировали заявлением об ударах по РФ

21:08

Под угрозой сотни тысяч людей: РФ готовит войска для нового наступления - Нарожный

20:06

Атаковали более 10 истребителей: Израиль ударил ракетами по Йемену - первые кадры

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять