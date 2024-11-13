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Трамп хочет создать буферную зону в Украине: в Пентагоне неожиданно отреагировали

Юлия Закрепа
13 ноября 2024, 14:50
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Двухпартийная поддержка Украины остается мощной, а США будут продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами.
Трамп хочет создать буферную зону в Украине: в Пентагоне неожиданно отреагировали
Трамп заговорил о создании "буферной зоны" в Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Facebook

Главные тезисы Райдера:

  • Трамп хочет создать буферную зону в Украине
  • В Пентагоне заявили о помощи Украине

В Министерстве обороны США воздержались от комментариев относительно возможных намерений новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины в ее защите от российской агрессии.

"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации. Как я подчеркивал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии", - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

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Чиновника также спросили, обеспокоен ли министр обороны Ллойд Остин потенциальными изменениями, которые могут повлиять на наследие администрации Джо Байдена. В то же время пресс-секретарь подчеркнул важность украинской безопасности как для США, так и для Европы.

"Министр Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение, и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов", - подчеркнул Райдер.

Он также отметил, что двухпартийная поддержка Украины остается мощной, а США будут продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами.

"Сейчас мы и в дальнейшем будем сосредоточены на поставленной задаче - помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотетику", - резюмировал представитель Пентагона.

Создание буферной зоны - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что "мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне. В СМИ сообщили детали плана стали известны после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что попытка умиротворения России может обернуться настоящим "самоубийством" для Европы.

Вместо этого РФ хочет создать буферные зоны в трех областях Украины. Россияне допускают тезисы о создании буферных зон на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине и в других областях, но они не смогли создать буферную зону даже на севере Харьковской области.

В СМИ узнали о замысле Трампа на Украину и Курскую область. Новоиспеченный президент США планирует предложить перемирие вдоль текущей линии соприкосновения, проходящей через южную и восточную Украину до Курска, где сейчас находятся украинские войска.

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