Трамп хочет создать буферную зону в Украине: в Пентагоне неожиданно отреагировали

Двухпартийная поддержка Украины остается мощной, а США будут продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами.

https://glavred.info/ukraine/tramp-hoche-stvoriti-bufernu-zonu-v-ukrajini-u-pentagoni-neochikuvano-vidreaguvali-10613948.html Ссылка скопирована

Трамп заговорил о создании "буферной зоны" в Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Facebook

Главные тезисы Райдера:

Трамп хочет создать буферную зону в Украине

В Пентагоне заявили о помощи Украине

В Министерстве обороны США воздержались от комментариев относительно возможных намерений новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины в ее защите от российской агрессии.

"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации. Как я подчеркивал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии", - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге. видео дня

Чиновника также спросили, обеспокоен ли министр обороны Ллойд Остин потенциальными изменениями, которые могут повлиять на наследие администрации Джо Байдена. В то же время пресс-секретарь подчеркнул важность украинской безопасности как для США, так и для Европы.

"Министр Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение, и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов", - подчеркнул Райдер.

Он также отметил, что двухпартийная поддержка Украины остается мощной, а США будут продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами.

"Сейчас мы и в дальнейшем будем сосредоточены на поставленной задаче - помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотетику", - резюмировал представитель Пентагона.

Создание буферной зоны - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что "мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне. В СМИ сообщили детали плана стали известны после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что попытка умиротворения России может обернуться настоящим "самоубийством" для Европы.

Вместо этого РФ хочет создать буферные зоны в трех областях Украины. Россияне допускают тезисы о создании буферных зон на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине и в других областях, но они не смогли создать буферную зону даже на севере Харьковской области.

В СМИ узнали о замысле Трампа на Украину и Курскую область. Новоиспеченный президент США планирует предложить перемирие вдоль текущей линии соприкосновения, проходящей через южную и восточную Украину до Курска, где сейчас находятся украинские войска.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред