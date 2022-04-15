"Требуют массовых смертей": Подоляк резко ответил РФ на угрозы бомбить Киев

По словам Подоляка, это уже вполне конкретные уголовные производства.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российских политиков, которые призывают бомбить Киев, нужно объявить в международный розыск.
Как написал в своем Telegram Подоляк, таких нужно массово арестовывать.
"В России разные субъекты, которые потерялись во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С наибольшими разрушениями. Включая президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства", - говорит Подоляк.
По его словам, с такими угрозами, не считая пропагандистов, выступают замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.
"Достаточно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карты. Для начала. Дальше - больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем все более откровенно требуют массовых смертей украинцев", - добавил Подоляк.
Угрозы РФ ударить по Киеву
Ранее в ВСУ заявляли, что вероятность повторного наступления российских захватнических войск на Киев сохраняется. В Беларуси осталось мощная группировка войск РФ, рассказал заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по столице Украины - Киеву.
Минобороны России угрожает Киеву ракетными ударами. Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил, что Кремль умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно ответить.
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