"Требуют массовых смертей": Подоляк резко ответил РФ на угрозы бомбить Киев

Михаил Подоляк / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российских политиков, которые призывают бомбить Киев, нужно объявить в международный розыск.

Как написал в своем Telegram Подоляк, таких нужно массово арестовывать.

"В России разные субъекты, которые потерялись во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С наибольшими разрушениями. Включая президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства", - говорит Подоляк.

По его словам, с такими угрозами, не считая пропагандистов, выступают замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.

"Достаточно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карты. Для начала. Дальше - больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем ​​все более откровенно требуют массовых смертей украинцев", - добавил Подоляк.

Угрозы РФ ударить по Киеву

Ранее в ВСУ заявляли, что вероятность повторного наступления российских захватнических войск на Киев сохраняется. В Беларуси осталось мощная группировка войск РФ, рассказал заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по столице Украины - Киеву.

Минобороны России угрожает Киеву ракетными ударами. Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил, что Кремль умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно ответить.

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