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"Три узловые точки": политолог назвал территории, за которые РФ будет воевать сильнее всего

Алёна Воронина
10 июля 2023, 01:35
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Если украинским военным не удастся перебить коридор в Крым и линия фронта пройдет по Днепру, это будет иметь серьезные последствия для Украины.
Украинские военные, Андрей Золотарев
Политолог Золотарев назвал территории, за которые РФ будет воевать сильнее всего/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Главред

Страна-агрессор Россия сильнее всего будет воевать не за территории в Донецкой или Луганской области, а за коридор в Крым. В то же время украинским военным важно перебить этот коридор, ведь он создает серьезные проблемы для Украины.

Если линия фронта пройдет по Днепру, то для Украины это будет иметь серьезные последствия. Об этом рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.

"Даже не Донбасс (важно сохранить России сейчас – ред.), отнюдь не часть Донецкой области и не кусочек Луганской , а именно коридор в Крым. В России подавали как победу то, что Азовское море якобы стало внутренним морем РФ, проложен сухопутный коридор в Крым, плюс появилась возможность включить Северо-Крымский канал (правда, теперь, после подрыва плотины Каховской ГЭС, не ясно, что с ним будет)", – отметил Золотарев.

Он подчеркнул, что этот коридор создает колоссальные проблемы для ведения экономической и хозяйственной деятельности для Украины.

"Если вдруг линия фронта пройдет по Днепру, то никаких серьезных инвестиций ни в Запорожье, ни в Днепр, ни в Кривой Рог в ближайшие годы не будет. Мариуполь, Бердянск, Мелитополь – это три узловые точки. Если бы удалось перерубить этот коридор, для ВСУ это была бы стратегическая победа", – сказал политолог.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Смотрите видео чата на Главреде с Андреем Золотаревым:

Война в Украине

Напомним, Резников заинтриговал анонсом новых "жестов доброй воли" РФ. Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что в ближайшее время могут состояться новые "жесты доброй воли" российских оккупантов на юге и востоке Украины. Он подчеркнул, что российские захватчики уже хорошо научились бежать с поля боя, когда на них давят Вооруженные силы Украины.

Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил решение о закупке дополнительных боеприпасов для Украины. В частности, нашему государству передадут боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000, основного боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что украинские воины достигают успеха и продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Оккупанты в Бахмуте оказались в ловушке.

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