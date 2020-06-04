Троица: как будут работать банки в Украине / УНИАН

В период государственных выходных (по причине православного праздника Троицы), украинцы получат трехдневный отдых ‒с 6 по 8 июня 2020 года.

Национальный банк Украины (НБУ) в связи с такой ситуацией особо объяснил, как будет работать финансовая система Украины в данный период. Соответствующее сообщение опубликовали в четверг, 4 июня, представители пресс-службы финансового регулятора.

Как рассказали в НБУ, банковская система будет функционировать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. В случае, если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день. Соответственно, 8 июня 2020 года, в ближайший понедельник, банки в Украине работать не будут.

Календарь работы банков / пресс-служба НБУ

Напомним, в конце апреля 2020 года в Украине заработал закон о финансовом мониторинге, который повлек за собой множество изменений в денежном обороте. В частности, банковская система теперь жестко контролирует все финансовые операции, которые связаны с наличными деньгами. Банки установили лимиты на финансовые операции с наличностью, а терминалы перестали принимать деньги без проверки в сумме не более 4999 гривен.