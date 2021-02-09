Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука"

Георгий Тука / УНИАН

Власти России в ближайшее время пойдут на обострение военного конфликта на Донбассе в связи с тем, что президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и против зарегистрированных на него каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne [CМИ называют их реальным владельцем нардепа Виктора Медведчука - Главред]. Такой прогноз сделал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и бывший губернатор Луганской области Георгий Тука в интервью порталу Телеграф.

"Обострение на Донбассе началось не вчера. Оно плавно идет уже почти полторы недели. Увеличилось количество обстрелов, чаще стал применяться крупный калибр. Что касается подвязки к санкциям против каналов Медведчука. В тот же день, когда их ввели, я выложил в соцсетях свое мнение. Спросил:готовы ли мы к обострению на Донбассе? Дело в том, что во взаимоотношениях Медведчука и Путина есть одна особенность. Путин воспринимает все атаки на Медведчука не как политику, а как личное [Владимир Путин – крестный отец его дочери ‒ Главред]. Так что, думаю, реальное обострение – впереди", – сказал Тука.

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