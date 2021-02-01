"Вешают лапшу": эксперт объяснил, как Украина активно торгует с "ЛДНР"

В ОРДЛО работает полностью отлаженная система незаконной добычи антрацита, рассказал Георгий Тука.
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-председатель Луганской ВГА Георгий Тука рассказал о ситуации вокруг блокады оккупированных Россией районов Донбасса.
В интервью Апострофу он подчеркнул, что несмотря на формальное вето на торговлю с "ЛДНР", ситуация выглядит по-иному.
"Наши украинцы, оказавшиеся на оккупированной территории, предоставили мне большое количество информации. Сегодня уже работает полностью отлаженная система незаконной добычи антрацита, контрабандной переправки его на территорию России. Оттуда идет легализация, и мы сами покупаем этот уголь", - рассказал бывший замминистра.
Он уверен, что в такой ситуации рассказы о том, что Россия устала финансово содержать оккупированный Донбасс - "это просто вешать лапшу на уши граждан".
"В таком режиме Россия может удерживать эту территорию десятилетиями, как это происходит в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. Это капля в море для Российской Федерации", - добавил Тука.
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- Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность присоединения оккупированного Россией Донбасса к РФ.
- Он подчеркнул, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.
- "Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских", — сказал Песков.