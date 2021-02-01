"Вешают лапшу": эксперт объяснил, как Украина активно торгует с "ЛДНР"

Украина покупает уголь с Донбасса, рассказал Георгий Тука / shtab.blokady

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-председатель Луганской ВГА Георгий Тука рассказал о ситуации вокруг блокады оккупированных Россией районов Донбасса.

В интервью Апострофу он подчеркнул, что несмотря на формальное вето на торговлю с "ЛДНР", ситуация выглядит по-иному.

"Наши украинцы, оказавшиеся на оккупированной территории, предоставили мне большое количество информации. Сегодня уже работает полностью отлаженная система незаконной добычи антрацита, контрабандной переправки его на территорию России. Оттуда идет легализация, и мы сами покупаем этот уголь", - рассказал бывший замминистра.

Он уверен, что в такой ситуации рассказы о том, что Россия устала финансово содержать оккупированный Донбасс - "это просто вешать лапшу на уши граждан".

"В таком режиме Россия может удерживать эту территорию десятилетиями, как это происходит в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. Это капля в море для Российской Федерации", - добавил Тука.

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