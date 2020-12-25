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Турция вводит новые правила для въезда в страну

25 декабря 2020, 20:55
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Для все, кто прибывает в республику, будет обязательным тест на коронавирус.

Турция, флаг
Турция введет новые правила для приезжих / Фото: rbc.ua

Власти Турции учреждают новые правила въезда в страну, согласно которым пассажиров обяжут предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter, власти вынуждены усилить меры в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

"Мы усиливаем меры. Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну", — отметил министр.

Читайте такжеВ ВОЗ озвучили этап преодоления пандемии COVID-19По словам турецкого чиновника, все пассажиры, прибывающие в страну на самолете, должны предоставить результат теста перед посадкой на борт. В противном случае им не разрешат въезд. Чрезвычайные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Отметим, усиление мер в определенной степени связано с возмущением граждан Турции. Они назвали туристов, в том числе россиян и украинцев, главными разносчиками коронавируса.

  • В Египте органы государственной власти приняли решение об отмене празднования Нового года, поскольку хотят остановить рост числа случаев коронавируса в стране.

  • Из-за повышенных мер безопасности Египет признан страной, свободной от эпидемии COVID-19. Поскольку бархатный сезон наступает именно осенью, с 1 сентября премьер-министр Египта Мостафа Мадбули изменил правила въезда на территорию страны.

  • Поехать на отдых в Египте 2020 без негативного ПЦР-теста больше не получится.Если раньше в такие курортные города как Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Таба и Мерса-Матрух разрешали въезжать без теста – то с 1 сентября отдыхающим понадобится предъявлять результаты тестирования для въезда на эти территории.

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