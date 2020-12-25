Турция вводит новые правила для въезда в страну

Турция введет новые правила для приезжих / Фото: rbc.ua

Власти Турции учреждают новые правила въезда в страну, согласно которым пассажиров обяжут предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter, власти вынуждены усилить меры в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

"Мы усиливаем меры. Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну", — отметил министр.

Читайте такжеВ ВОЗ озвучили этап преодоления пандемии COVID-19По словам турецкого чиновника, все пассажиры, прибывающие в страну на самолете, должны предоставить результат теста перед посадкой на борт. В противном случае им не разрешат въезд. Чрезвычайные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Отметим, усиление мер в определенной степени связано с возмущением граждан Турции. Они назвали туристов, в том числе россиян и украинцев, главными разносчиками коронавируса.