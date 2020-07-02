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Украинцам рассказали, куда отправиться на отдых в условиях COVID-19

Украинцы не должны забывать, что в стране продолжается карантин.

2 июля 2020, 18:15
Карпаты_отдых_природа_горы
Власти советуют украинским туристам отдыхать на Родине / 1zoom.ru

В связи с продолжением пандемии COVID-19 украинцы вынуждены пересмотреть свои планы по поводу отдыха этим летом. Власти советуют обратить внимание на туризм по Украине и отправиться в места, где нет массового скопления людей.

Об этом заявила глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив в интервью изданию РБК-Украина.

По ее словам, украинцам доступен морской, горный и пляжный туризм на территории Украины.

"Недавно у меня была рабочая поездка в Херсонскую область. Там есть большое количество интересных мест не только у побережья. Это Аскания-Нова, Розовое озеро, это Херсонские плавни", - отметила Олеськив.

По ее словам, такие маршруты очень часто выбирают украинцы, но в этом году следует помнить, что существует ряд карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Поэтому вместо, например, Одессы, она советует отправиться на отдых за город – туда, где можно избежать массового скопления людей.

"Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны ", - добавила чиновник.

Напоследок она напомнила, что по причине карантина сейчас сложно попасть на западную Украину, поэтому перед тем, как отправиться туда на отдых, нужно собрать информацию о решениях местных властей.

Напомним, в связи с ростом количества заражений COVID-19 в Украине страны Евросоюза не разрешили украинским туристам путешествовать по Европе.

туризм новости Украины общество
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