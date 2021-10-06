Тусовки и алкоголь: в Сеть слили аккаунты подозреваемых в убийстве копа в Чернигове

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В социальных сетях появились подробности о подозреваемых в жестоком избиении полицейских в Чернигове, в результате которого скончался капитан полиции Артур Ерохин.

Страницу одного из задержанных пользователи выложили в социальные сети. На странице видео, приуроченное к 18-летию одного из подозреваемых.

Сам видеоряд - это, очевидно, подборка событий, которые ребята проживали вместе. На ролике видно, как молодые люди отдыхают в ночных клубах, саунах, нередко выпивают и дурачатся.

Одна из знакомых задержанных рассказала, что подозреваемые не отказывались от алкоголя.

"Да, они с друзьями выпивали. Но сам Дима (подозреваемый в преступлении, - ред.) пил немного. За все время ни разу не видела его сильно навеселе. В каком он состоянии был в тот вечер, неизвестно ", - рассказала знакомая подозреваемого Александра.

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В то же время девятнадцатилетний Александр Двойнос, которого вместе с тремя друзьями задержали по подозрению в убийстве Ерохина, собирается стать правоохранителем.

Ранее Двойнос на своей странице в Instagram указал место учебы – Академия ГПтС (Государственной пенитенциарной службы). Парень поступил в учебное заведение в 2020 году. Специальность – "правоохранительная деятельность".

В учебном заведении журналистам Obozrevatel подтвердили, что Александр Двойнос действительно является студентом дневного отделения, собирается получить степень бакалавра.

"Он студент второго курса, учится по контракту – за деньги физических, юридических лиц. Особо ничем не отличался", – сообщили в Академии.

Смертельные разборки в Чернигове: как погиб капитан Артур Ерохин

Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

Позднее в Сети было опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове, в результате которой погиб коп.

В Сети появились новые подробности гибели в Чернигове 30-летнего капитана полиции Артура Ерохина. Сообщалось, что подростки убили копа после замечания в магазине.

После этого свидетели разборок в Чернигове копов обвинили в игноре вызова на место убийства.

Кроме того, всплыли новые детали расправы в Чернигове, а также еще одно видео смертельной драки.

Добавим, что решением суда были арестованы все подозреваемые в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.