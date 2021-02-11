Twitter признал "официальными" еще две страницы оккупантов в Крыму

Ранее была верифицирована страница представительства МИД РФ в захваченном Крыму.
В сервисе микроблогов Twitter приняли решение об официальной верификации еще двух страниц оккупационной администрации в Крыму.
11 февраля появилась галочка верификации подконтрольного Кремлю управления МВД по оккупированному Крыму.
Кроме того, в этот же день а Twitter также признали официальной страницу управления МВД по оккупированному Севастополю.
Отметим, что на обеих страницах оккупационных администраций также указаны сайты в доменной зоне РФ.
Ранее в Twitter уже признали официальным аккаунт Министерства иностранных дел России в Крыму.
Администрация соцсети пометила аккаунт галочкой. Такие отметки предоставляются страницам, которые являются верифицированными и официальными.
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- Напомним, в начале февраля в Италии в школьном учебнике по географии была сфальсифицирована история Украины. В частности, в учебнике говорилось, что в аннексированном Россией Крыму "состоялся референдум о присоединении к России", а Донецк и Луганск "стали автономными" из-за "этнического спора украинцев и русского меньшинства".
- В связи с данной ситуацией Посольство Украины в Италии обратилось к издательству Pearson, Министерству образования страны и к автору учебника с требованием исправить текст и предложением сотрудничать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
- После обращения украинских дипломатов издательство выразило сожаление из-за сложившейся ситуации.