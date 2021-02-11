Twitter признал "официальными" еще две страницы оккупантов в Крыму

Twitter угодила в скандал из-за Крыма / Коммерсантъ

В сервисе микроблогов Twitter приняли решение об официальной верификации еще двух страниц оккупационной администрации в Крыму.

11 февраля появилась галочка верификации подконтрольного Кремлю управления МВД по оккупированному Крыму.

Кроме того, в этот же день а Twitter также признали официальной страницу управления МВД по оккупированному Севастополю.

Отметим, что на обеих страницах оккупационных администраций также указаны сайты в доменной зоне РФ.

Ранее в Twitter уже признали официальным аккаунт Министерства иностранных дел России в Крыму.

Администрация соцсети пометила аккаунт галочкой. Такие отметки предоставляются страницам, которые являются верифицированными и официальными.

Читайте такжеОт РЛС до ядерного оружия: стало известно, как РФ готовится к войне за Крым