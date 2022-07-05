"Тысячи двухсотых и трехсотых": пропагандист из РФ признал, что захват Лисичанска дорого стоил русским

Пропагандист из РФ признал, что захват Лисичанска дорого стоил русским / Коллаж lisichansk.com.ua, Reuters

Скандально известный российский пропагандист Анатолий Дремов публично признал, что русские оккупанты понесли громадные потери в сражениях с ВСУ в Лисичанске. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Дремов утверждает, что за шесть недель штурма Лисичанска русские оккупанты потеряли "тысячи двухсотых и трехсотых".

"Очень рад теплым словам в связи с взятием Лисичанска. Но эта победа не такая, как вы себе это представляете. Нам это обошлось очень большой ценой. Мы штурмовали этот город целых 6 недель. Тысячи двухсотых и трехсотых. Если и дальше так пойдет, это будет очень печально", ‒заявил пропагандист.

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Захват Лисичанска войсками РФ

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Затем луганский губернатор Сергей Гайдай говорил, что солдатам и офицерам украинской армии удалось отступить из Лисичанска на заранее подготовленные и укрепленные позиции без потерь.

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