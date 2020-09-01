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Тысячи рыбьих трупов: под Житомиром в реке произошла экокатастрофа

1 сентября 2020, 21:34

В реке Роставица очень быстро умерло множество рыб .

Рыба
Под Житомиром в реке произошла экокатастрофа / УНИАН

В селе Ружин (Житомирская область) произошла крупная экологическая катастрофа, по причине которой в местной реке Роставица за один день подохли тысячи рыбин.

Об этом сообщает портал ТСН.

Как сообщают местные жители, по причине загрязненной реки берега покрылись мертвой рыбой. Местные жители убеждены, что причина катастрофы – молокозавод, который сбрасывает отходы в воды реки.

При этом на предприятии все отрицают и связывают массовую гибель рыбы с летней засухой и недостаточным количеством кислорода в Роставице.

Сотрудники рыбоохранного патруля рассматривают обе версии. По предварительным подсчетам, ущерб от мора рыбы составляет около 1,5 млн гривен.

Сейчас местные жители озабочены проблемой того, как быстро убрать всю мертвую рыбу ‒ чтобы она не продолжала загрязнять воды Роставицы. Местные побаиваются, что загрязниться также может и вода в их колодцах, из которых они ежедневно берут воду для бытовых нужд.

Напомним, ранее вгороде Сан-Франциско (штат Калифорния, США) после шторма пляжи на несколько километров оказались усеяны рыбами фаллической формы.

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