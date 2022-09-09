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У армии Украины очень серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях на Харьковщине – ОВА

9 сентября 2022, 14:29

Враг усилил обстрелы Харькова и области, есть жертвы среди гражданского населения, сказал Олег Синегубов.

ВСУ, войска РФ
Армия Украины освобождает Харьковскую область / Скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

На освобожденных ВСУ территориях Харьковской области продолжается зачистки. В районы возвращаются полиция и другие службы. Возобновляется работа органов государственной власти. Армия Украины добилась серьезных успехов на Балаклейском и других направлениях. Враг усилил обстрелы Харькова и региону, есть жертвы среди гражданского населения. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в тех районах, которые армия Украины освободила от российской оккупации, уже в ближайшее время начнут восстанавливать инфраструктуру и будут проводить подготовку к зимнему периоду.

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"На деоккупированных территориях у нас впереди очень много работы. Пока еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению", - отметил военный чиновник.

Также он сказал, что оккупационные войска России в связи с успехами ВСУ на поле боя усилили удары по Харькову и населенным пунктам региона. Есть жертвы среди гражданского населения.

Глава ОВА добавил, что в последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области. Есть жертвы среди гражданского населения.

"В последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Призываю всех быть максимально осторожными. Активизация оккупантов связана, прежде всего, с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области", - сказал Синегубов.

Кроме того, он рассказал о серьезном продвижении ВСУ в ходе контрнаступления в Харьковской области.

"Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли. У нас серьезные успехи на Балаклейском направлении и на других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано", - подчеркнул Олег Синегубов.

Армия Украины контрнаступает в Харьковской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную военную операцию в Харьковской области. Войска РФ выбиваются с ранее оккупированных ими территорий. Официально подтверждается освобождение Балаклеи и других населенных пунктов.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов 8 сентября сказал, что армия Украины в Харьковской области освободила более 20 населенных пунктов. Операция украинских военных продолжается.

В Институте изучения войны подчеркнули, что украинским войскам удалось достичь очень серьезного прогресса в ходе контрнаступления в Харьковской области. Как полагают аналитики, ВСУ ведут наступление на захваченный российскими оккупантами Купянск. Город на границе с Россией может быть освобожден в течение 72 часов.

Смотрите видео ТСН - силы обороны Украины освободили Балаклею

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