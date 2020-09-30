У делегации Украины в ТКГ появится официальный спикер: кто получит кресло

СМИ со ссылкой на ичточники назвали вероятного кандидата на пост спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.
В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, из которой президент Владимир Зеленский выгнал Витольда Фокина, появится официальный спикер. Эту должность займет Маркиян Лубкивский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на два независимых источника.
"Лубкивский будет спикером ТКГ", - отметил один из собеседников.
Маркиян Лубкивский - что о нем известно:
Лубкивский является украинским дипломатом, политическим и общественным деятелем. В 2003-2004 годах возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел.
С декабря 2006 по май 2009 - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).
В 2014 году стал советником главы Службы безопасности Украины, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, координировал коммуникацию СБУ со СМИ.
Ушел в июне 2015 после отставки главы СБУ Валентина Наливайченко.
Скандальные заявления по Донбассу - о чем говорилось ранее:
Отметим, сообщение о должности официального спикера украинской делегации в ТКГ появились после рядя скандальных заявлений первого заместителя главы делегации Витольда Фокина. В часности, Фокин говорил следующее:
Скандальные заявления Фокина – о чем сообщалось ранее:
- главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко;
- Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий;
- Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.