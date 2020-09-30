У делегации Украины в ТКГ появится официальный спикер: кто получит кресло

Маркиян Лубкивский станет спикером делегации Украины в ТКГ / УНИАН

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, из которой президент Владимир Зеленский выгнал Витольда Фокина, появится официальный спикер. Эту должность займет Маркиян Лубкивский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на два независимых источника.

"Лубкивский будет спикером ТКГ", - отметил один из собеседников.

Маркиян Лубкивский - что о нем известно:

Лубкивский является украинским дипломатом, политическим и общественным деятелем. В 2003-2004 годах возглавлял пресс-службу Министерства иностранных дел.

С декабря 2006 по май 2009 - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (по совместительству в Боснии и Герцеговине).

В 2014 году стал советником главы Службы безопасности Украины, занимался вопросами информационной политики и связей с общественностью, координировал коммуникацию СБУ со СМИ.

Ушел в июне 2015 после отставки главы СБУ Валентина Наливайченко.

Скандальные заявления по Донбассу - о чем говорилось ранее:

Отметим, сообщение о должности официального спикера украинской делегации в ТКГ появились после рядя скандальных заявлений первого заместителя главы делегации Витольда Фокина. В часности, Фокин говорил следующее:

Скандальные заявления Фокина – о чем сообщалось ранее: