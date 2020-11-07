У дома Тупицкого под Киевом начались стычки активистов с полицией

Активисты приехали к дому главы КСУ / PavlovskyNEWS

Возле особняка главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Киевской области начались стычки активистов с полицией.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал PavlovskyNEWS в YouTube.

Отмечается, в стычках участвует экс-нардеп Владимир Парасюк, который толкается с правоохранителем, требуя отойти от него и не злить.

Как сообщается, пока активисты не могут попасть к дому Александра Тупицкого.

/ PavlovskyNEWS

На месте дежурят десятки силовиков в масках. После нескольких минут толкотни и криков активисты установили виселицу прямо посреди улицы, где и проводят свою акцию. Потом они зажгли фаеры.

Ранее активисты Автомайдана и Центра противодействия коррупции организовали акцию у дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

В автопробеге под названием "Тупицкий - вали в Ростов!", приняли участие около 30 автомобилей.

Участники акции протеста намерены вручить Тупицкому билет в российский Ростов и предложить подвезти его до границы с РФ.

Отметим, что активисты также приготовили для Тупицкого импровизированную виселицу, которую повезли к дому главы КСУ.

Скандальное решение КСУ – что было ранее: