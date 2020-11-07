У дома Тупицкого под Киевом начались стычки активистов с полицией

На месте дежурят десятки силовиков в масках.
Возле особняка главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Киевской области начались стычки активистов с полицией.
Соответствующее видео публикует Telegram-канал PavlovskyNEWS в YouTube.
Отмечается, в стычках участвует экс-нардеп Владимир Парасюк, который толкается с правоохранителем, требуя отойти от него и не злить.
Как сообщается, пока активисты не могут попасть к дому Александра Тупицкого.
На месте дежурят десятки силовиков в масках. После нескольких минут толкотни и криков активисты установили виселицу прямо посреди улицы, где и проводят свою акцию. Потом они зажгли фаеры.
Ранее активисты Автомайдана и Центра противодействия коррупции организовали акцию у дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
В автопробеге под названием "Тупицкий - вали в Ростов!", приняли участие около 30 автомобилей.
Участники акции протеста намерены вручить Тупицкому билет в российский Ростов и предложить подвезти его до границы с РФ.
Отметим, что активисты также приготовили для Тупицкого импровизированную виселицу, которую повезли к дому главы КСУ.
Скандальное решение КСУ – что было ранее:
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект Зеленского о судебной реформе (который предусматривает отставку судей КСУ)
- 6 ноября, советник руководителя Офиса президента опубликовал на своей странице в Facebook текст "Про уродов и людей", посвященный ситуации, сложившейся вокруг решения КСУ, которое заблокировало работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине.