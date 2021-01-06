У Кличко рассказали, как локдаун будет проходить в Киеве/ REUTERS

В мэрии сотрудники столичного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций опубликовали список ограничений, который будет действовать в Киеве во время январского коронавирусного локдауна.

Как сообщает Официальный портал Киева, в период с 8 до 24 января 2021 года будет запрещено обслуживать посетителей в ресторанах, кафе и барах.

Заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос и осуществлять адресную доставку заказов. Кроме того, запрещается доступ покупателей в непродовольственные магазины, а также работа непродовольственных рынков и ярмарок. Реализация товаров непродовольственными магазинами может происходить исключительно с адресной доставкой заказов.

Далее ‒ торгово-развлекательные центры должны прекратить прием посетителей. Лишь при наличии отдельного входа магазины, которые расположены в ТРЦ, смогут осуществлять торговлю разрешенной группой товаров.

Отдельно в мэрии напомнили о запрете находиться в общественных местах, транспорте без медицинских масок, а также без документов, которые удостоверяют личность.

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