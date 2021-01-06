У Кличко рассказали, как локдаун будет проходить в Киеве

Чиновники детально расписали формат коронавирусного жесткого карантина в столице.
В мэрии сотрудники столичного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций опубликовали список ограничений, который будет действовать в Киеве во время январского коронавирусного локдауна.
Как сообщает Официальный портал Киева, в период с 8 до 24 января 2021 года будет запрещено обслуживать посетителей в ресторанах, кафе и барах.
Заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос и осуществлять адресную доставку заказов. Кроме того, запрещается доступ покупателей в непродовольственные магазины, а также работа непродовольственных рынков и ярмарок. Реализация товаров непродовольственными магазинами может происходить исключительно с адресной доставкой заказов.
Далее ‒ торгово-развлекательные центры должны прекратить прием посетителей. Лишь при наличии отдельного входа магазины, которые расположены в ТРЦ, смогут осуществлять торговлю разрешенной группой товаров.
Отдельно в мэрии напомнили о запрете находиться в общественных местах, транспорте без медицинских масок, а также без документов, которые удостоверяют личность.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Киеве учебные заведения во время ужесточения карантина перейдут на дистанционную форму работы.
- В то же время мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что детские сады продолжат работу в обычном режиме.