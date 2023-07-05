У защитника Азовстали "Калины" родилась дочь

Девочку назвали Квитославой. Антонина Паламар назвала рождение дочери "подарком от Бога".

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У Святослава "Калины" Паламара родилась дочь Квитослава / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/azovstalfamilies, pixabay.com

В семье заместителя командира полка "Азов" Святослава "Калины" Паламара - пополнение. Его жена Антонина 2 июля родила дочь.

Девочку назвали Квитославой, сообщают на странице Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram.

"Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравляет счастливых родителей с пополнением в семье и верит в то, что Калина очень скоро вернется в Украину и сможет встретиться со своей семьей", – добавили в публикации.

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Антонина Паламар назвала рождение дочери "подарком от Бога".

"Он очень счастлив", – сказала она о реакции мужа.

Антонина Паламар 2 июля родила дочь / скриншот

Где сейчас защитники Азовстали

Украина вернула из российского плена часть защитников "Азовстали" во время обмена 21 сентября 2022 года. Тогда удалось освободить 215 человек, включая командиров "Азова". Однако последних интернировали в Турцию.

Пять командиров будут находиться под личной протекцией президента Турции до конца войны. В Турции находятся:

Сергей Волынский;

Святослав Паламар;

Денис Прокопенко;

Олег Хоменко;

Денис Шлега.

Как сообщал Главред, украинская защитница, снайпер с позывным "Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд 14 апреля родила девочку. На парных родах присутствовал папа малышки – воин ВСУ Евгений Стипанюк.

16 апреля защитницу Украины выписали из роддома. Во время выписки рядом с Евгенией был ее муж Евгений Стипанюк и старшая дочь Жасмин, а также мама Жанна Феликсовна и близкие.

Напомним, в одной из больниц города Днепр состоялась свадьба - тяжелораненый военнослужащий Михаил женился со своей 20-летней возлюбленной.

22-летний защитник Украины в марте боец получил тяжелую минно-взрывную травму в Донецкой области. Благодаря усилиям и профессионализму врачей, военнослужащий пришел в себя, однако впереди ему предстоит еще длительная реабилитация. Возлюбленная бойца, 20-летняя Дарья, сразу же после стабилизации состояния бойца решила сделать ему предложение.

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