"Украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд стала мамой и уже выписалась из больницы - милые фото

Во время выписки рядом с Евгенией был ее муж Евгений Стипанюк и старшая дочь Жасмин, а также мама Жанна Феликсовна и близкие.

https://glavred.info/ukraine/ukrainskaya-zhanna-d-ark-evgeniya-emerald-vmeste-s-novorozhdennoy-dochkoy-vypisalas-iz-bolnicy-milye-foto-10463944.html Ссылка скопирована

Евгению Эсмеральд вместе с новорожденной дочкой выписали из больницы / Фото ТСН

Украинская защитница, снайпер с позывным "Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд 14 апреля родила девочку. На парных родах присутствовал папа малышки – воин ВСУ Евгений Стипанюк.

16 апреля защитницу Украины выписали из роддома. Во время выписки рядом с Евгенией был ее муж Евгений Стипанюк и старшая дочь Жасмин, а также мама Жанна Феликсовна и близкие. ТСН показало семейные фото, сделанные во время важного события.

По словам Евгении, роды прошли хорошо, и сейчас она хорошо себя чувствует. Муж защитницы все время был рядом с ней и поддерживал.

видео дня

Имя ребенка супруги военные пока оставляют в тайне.

Евгения Эсмеральд во время выписки из роддома / Фото ТСН

Евгения Эсмеральд с семьей / Фото ТСН

Как сообщал Главред, украинская защитница, снайперша с позывным "Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж. Ее избранник - Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне.

Военные поженились 14 октября - в День защитников и защитниц. В этот же день у Евгения был день рождения. Свадьбу сыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ.

Напомним, в одной из больниц города Днепр состоялась свадьба - тяжелораненый военнослужащий Михаил женился со своей 20-летней возлюбленной.

22-летний защитник Украины в марте боец получил тяжелую минно-взрывную травму в Донецкой области. Благодаря усилиям и профессионализму врачей, военнослужащий пришел в себя, однако впереди ему предстоит еще длительная реабилитация. Возлюбленная бойца, 20-летняя Дарья, сразу же после стабилизации состояния бойца решила сделать ему предложение.

Другие новости: