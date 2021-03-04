У Кравчука сделали тревожное заявление по Донбассу

Сергей Гармаш рассказал о ситуации на Донбассе / ukr.radio

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что переговоры по Донбассу находятся в тупике и Россия готовится к военной эскалации конфликта на востоке Украины.

"Работа в ТКГ на сегодняшний день как никогда в тупике в том плане, что Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что мы должны вести диалог с так называемой "второй стороной" - Донецком и Луганском", - отметил представитель ТКГ.

При этом Гармаш не исключил военную эскалацию на Донбассе.

"Заявление Грызлова, где он обвиняет Украину в провоцировании эскалации заранее… То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Мне кажется, именно на это все направлено", - заявил Гармаш, передает Украина 24.

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