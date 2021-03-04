У Кравчука сделали тревожное заявление по Донбассу

В ТКГ спрогнозировали действия Кремля на Донбассе, и заявил что минские переговоры в тупике.
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что переговоры по Донбассу находятся в тупике и Россия готовится к военной эскалации конфликта на востоке Украины.
"Работа в ТКГ на сегодняшний день как никогда в тупике в том плане, что Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что мы должны вести диалог с так называемой "второй стороной" - Донецком и Луганском", - отметил представитель ТКГ.
При этом Гармаш не исключил военную эскалацию на Донбассе.
"Заявление Грызлова, где он обвиняет Украину в провоцировании эскалации заранее… То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Мне кажется, именно на это все направлено", - заявил Гармаш, передает Украина 24.
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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Украинский переговорщик в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш 2 марта заявил, что представитель ОБСЕ Пьер Морель в ходе заседания переговорной группы агитировал за рассмотрение "плана ОРДЛО" по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, инициатива Мореля противоречит Минским соглашениям.
- В среду, 3 марта, боевики российских незаконных вооруженных формирований "ДНР" сделали заявление о намерении вести "упреждающий огонь" по позициям сил ООС на Донбассе.
- Как заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, такие намерения можно расценивать как давление на Украину. Если данное решение действительно принято, то боевики "ЛДНР" фактически вышли из договоренностей по перемирию на Донбассе. Их ожидают проблемы, так как данный договор был достигнут в рамках Нормандского формата при участии Германии, Франции и ОБСЕ.