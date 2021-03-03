В ТКГ раскрыли планы России о военных действиях на Донбассе

Сергей Гармаш рассказал о ситуации на Донбассе / liga.net

Представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что заявление так называемая "народная милиция ДНР" о якобы получении разрешения на "предупредительный огонь для подавления огневых точек противника", не стоит даже обсуждать.

"Российская сторона и так говорит, что она посредник, а не сторона конфликта. Она не принимает этот упрек на свой счет (нарушение перемирия - ред.), она это не считает нарушением. Леонид Макарович пытался дипломатично выразиться, что мы воспринимаем это как угрозу выхода России. На сегодняшний день мы имеем заявление неких организаций "ДНР/ЛНР", никем не признанных, оно не может служить каким-то документом и поводом для обсуждения. Когда мы получим письменное заявление Российской Федерации о том, что она вышла из перемирия, тогда будет соответствующая реакция", - сказал Гармаш.

По словам Гармаша, сейчас Россия не в состоянии вести открытые военные действия.

"Я не вижу сейчас потребности России в противостоянии. Любые военные действия – это экономика, и Россия не в той экономической ситуации, чтобы себе это позволить, я уже не говорю о том, что это вызовет реакцию Запада, дополнительные санкции. Россия руками и голосами своих марионеток оказывает давление на Украину для получения политического эффекта, чего они пытаются добиться уже 7 лет", - сказал Гармаш, передает Украина 24.

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