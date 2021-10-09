У особняка Порошенко под Киевом устроили акцию протеста: начались массовые столкновения

Акция протеста у дома Петра Порошенко / Facebook/pol.kyivregion

В поселке Козин Киевской области полиция "обеспечивает правопорядок" на массовых акциях возле особняка экс-президента Петра Порошенко.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, в селе Козин началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране.

"На месте происшествия публичный порядок обеспечивают свыше 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев", - отмечается в сообщении.

Указывается, то между сторонами началась словесная перепалка, которую "быстро прекратили" правоохранители.

/ Facebook/pol.kyivregion

Как уточняет ТСН, в ходе масштабных протестов в Козине время от времени возникают стычки.

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Журналисты пояснили, что по одну сторону были десятки юношей, которые в основном избегают общения с журналистами.

Лишь несколько митингующих сообщили, что пришли к дому Порошенко, чтобы спросить о его связи с Медведчуком.

По другую сторону сегодняшнего протеста собрались митингующие, которые заверили, что они бывшие АТОшники, а в Козин приехали, чтобы выступить против проплаченных митингов. По их мнению, десятки молодых людей умышленно свезли автобусами.

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Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов заявил о том, что в деле о поставках угля из террористических "ЛНР" и "ДНР" к ответственности могут привлечь 5-го президента Украины Петра Порошенко и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Глава СБУ утверждает, что будет продолжаться отработка Гонтаревой и Порошенко на предмет соучастия в преступлении Медведчука.