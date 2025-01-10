'Вредит сама себе': в Польше резко обвинили Украину во 'вмешательстве в выборы'

Сейчас "самым большим промоутером вступления Украины в Европейский Союз" является Польша, считает депутат.

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Украина резко ответила Навроцкому / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

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Польский МИД должен вызвать украинского посла

Каким образом Украина "вмешивается в выборы" Польши

Депутат крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" и бывший заместитель министра юстиции Себастьян Калета сообщил, что оппозиционеры в Польше считают заявление МИД Украины с критикой кандидата в президенты Кароля Навроцкого "вмешательством в выборы".

По его словам, польский МИД должен вызвать украинского посла после заявлений Киева, "поскольку это является вмешательством в избирательный процесс в Польше".

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"Надеюсь, что Министерство иностранных дел Польши также обратит внимание на тот факт, что мы все еще имеем дело с героизацией Украинской повстанческой армии во многих местах в Украине. Мы не можем быть к этому равнодушными. В то же время с помощью Украины мы закрываем глаза на то, что во многих местах публично прославляются преступники", - подчеркнул депутат в эфире Polsat News.

Он заявил, что страной Европы, которая структурно фундаментально выступает против вступления Украины в Европейский Союз, является Германия, потому что "вступление страны в Евросоюз меняет баланс сил при голосовании в Европейском Союзе. Центральная и Восточная Европа тогда получит - если она объяснится - дополнительные инструменты в сообществе".

Калета также заявил, что сейчас "крупнейшим промоутером вступления Украины в Европейский Союз" является Польша.

"Украинское государство, которое таким образом реагирует на общественную дискуссию в Польше, вредит само себе", - подчеркнул он.

Новости Польши

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Польша переняла председательство у Венгрии - стало известно, чего ждет Украина. Андрей Сибига сообщил, что лидерство Польши, как партнера Украины в первом полугодии 2025 года в ЕС, должно быть решительным и с принципиальной позицией по ряду вопросов.

В Польше предложили запретить въезд военным из Украины. По словам польского политика Витольда Тумановича, Варшава не будет отправлять войска в Украину и не должна допустить приезда регулярных украинских военных в Польшу. Украинские солдаты могут якобы представлять потенциальную угрозу.

В Польше заявили, что к мирным переговорам надо принуждать не Украину. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россию нужно принуждать к мирным переговорам, а не Украину.

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