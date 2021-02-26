У Путина заявили о "репрессиях" в Украине против оппозиции и назвали причину

В Украине наблюдаются "грубые и незаконные" методы борьбы, уверен Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обысках в киевском офисе партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.
Кремль опасается, что "реакционная" политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты, подчеркнул он в комментарии журналистам, сообщает ТАСС.
"Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты в Украине", - сказал он.
Пресс-секретарь Путина говорит, что подобные "репрессивные" действия Киева не могут не вызывать обеспокоенность.
Он считает, что в Украине наблюдаются грубые и незаконные методы борьбы, которые "применяются в отношении ведущих политиков, которые имеют очень высокие рейтинги, популярных политиков, но тех, кто далеко не во всем разделяет точку зрения действующей власти".
В то же время Песков не стал отвечать на вопрос, связаны ли такие действия Киева с возможными сигналами по этой теме от администрации нового президента США Джо Байдена.
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Обыски у офиса ОПЗЖ:
- Ранее в столичной полиции опровергли заявления о провокации возле офиса партии Оппозиционная платформа - За жизнь.
- Правоохранители устанавливали обстоятельства стрельбы на улице Ямской. Для задержания правонарушителей в столице введена специальная полицейская операция.
- В ходе проведения специальной полицейской операции правоохранители задержали два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники с места происшествия. Одну из машин полицейские задержали на территории столицы, а другую за пределами Киева задержали наряды полиции Киевской области.
- В свою очередь в ОПЗЖ заявили, что власть прибегла к очередным провокациям в отношении партии.
- В партии уверены, что приказ об осмотре и обыске транспортного средства рядом с ее офисом является ни чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, которая представляет конкуренцию властной команде.