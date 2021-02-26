У Путина заявили о "репрессиях" в Украине против оппозиции и назвали причину

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обысках в киевском офисе партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

Кремль опасается, что "реакционная" политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты, подчеркнул он в комментарии журналистам, сообщает ТАСС.

"Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты в Украине", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина говорит, что подобные "репрессивные" действия Киева не могут не вызывать обеспокоенность.

Он считает, что в Украине наблюдаются грубые и незаконные методы борьбы, которые "применяются в отношении ведущих политиков, которые имеют очень высокие рейтинги, популярных политиков, но тех, кто далеко не во всем разделяет точку зрения действующей власти".

В то же время Песков не стал отвечать на вопрос, связаны ли такие действия Киева с возможными сигналами по этой теме от администрации нового президента США Джо Байдена.

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Обыски у офиса ОПЗЖ: