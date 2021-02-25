В офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробности

Девять человек задержали. Партия вызвала своих адвокатов.
В офис Оппозиционной партии – За жизнь стянули спецназ. Там сейчас проходят обыски. Соответствующее видео уже появилось в сети.
Телеграм-каналы сообщают, что на месте находится народный депутат Илья Кива.
Девять человек задержали. Партия вызвала своих адвокатов.
"Якобы этот автобус попал в ориентировку. МВД указывает, что этот автобус в ориентировках, и он якобы участвовал в каких-то "незаконных" действиях. Власть начала зачищать "силовое" крыло ОПЗЖ", – пишет Klymenko Time.
Обновление. Как выяснилось, силовики захватили автобус, который связан с ОПЗЖ.
Захват автобуса ОПЗЖ – заявление МВД
Позднее замминистра МВД Антон Геращенко сообщил телеграм-каналу PavlovskyNEWS, что никакого захвата офиса ОПЗЖ не происходит. По его словам, сотрудники полиции задержали автобус с людьми, которых подозревают в причастности к сегодняшней перестрелке на стройке в Голосееевском районе Киева.
Захват автобуса ОПЗЖ – реакция партии
В свою очередь представители ОПЗЖ заявили, что действия правоохранительных органов направлены на дискредитацию их политической силы.
Илья Кива заявил, что люди, которые находятся в автобусе, и само транспортное средство принадлежит охранной фирме "Шторм", услугами которой пользуется ОПЗЖ. Кива также добавил, что девять человек, которых задержали сегодня, к происшествию со стрельбой не имеют никакого отношения.
Санкции против Медведчука и новости про ОПЗЖ:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения. Ограничительные меры рассчитаны на три года.
- В Харькове выгнали с трибуны вещавшего о перевороте депутата ОПЗЖ. Андрей Лесик устроил в Харьковском горсовете скандал, когда назвал Революцию Достоинства "вооруженным переворотом 2014 года".
- Слуга народа резко обошла в рейтинге партий ОПЗЖ и ЕС. Как показывает социологический опрос, партия президента Владимира Зеленского вернула себе ранее утраченные позиции в электоральных симпатиях украинцев.