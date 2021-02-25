В офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробности

К ОПЗЖ стянули спецназ / PavlovskyNEWS

В офис Оппозиционной партии – За жизнь стянули спецназ. Там сейчас проходят обыски. Соответствующее видео уже появилось в сети.

Телеграм-каналы сообщают, что на месте находится народный депутат Илья Кива.

Девять человек задержали. Партия вызвала своих адвокатов.

"Якобы этот автобус попал в ориентировку. МВД указывает, что этот автобус в ориентировках, и он якобы участвовал в каких-то "незаконных" действиях. Власть начала зачищать "силовое" крыло ОПЗЖ", – пишет Klymenko Time.

Обновление. Как выяснилось, силовики захватили автобус, который связан с ОПЗЖ.

Захват автобуса ОПЗЖ – заявление МВД

Позднее замминистра МВД Антон Геращенко сообщил телеграм-каналу PavlovskyNEWS, что никакого захвата офиса ОПЗЖ не происходит. По его словам, сотрудники полиции задержали автобус с людьми, которых подозревают в причастности к сегодняшней перестрелке на стройке в Голосееевском районе Киева.

Захват автобуса ОПЗЖ – реакция партии

В свою очередь представители ОПЗЖ заявили, что действия правоохранительных органов направлены на дискредитацию их политической силы.

Илья Кива заявил, что люди, которые находятся в автобусе, и само транспортное средство принадлежит охранной фирме "Шторм", услугами которой пользуется ОПЗЖ. Кива также добавил, что девять человек, которых задержали сегодня, к происшествию со стрельбой не имеют никакого отношения.

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