У РФ максимальные потери: ВСУ уничтожили тысячи оккупантов вместе с техникой

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских оккупационных войск.

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Украинкие военные уничтожили сотни оккупантов РФ / 11 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, минобороны РФ

Силы обороны Украины уничтожили за неделю с 7 по 14 января 5270 оккупантов, сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Также ликвидировано 534 единицы вооружения и военной техники врага, написал он в Telegram-канале.

"За неделю с 7 по 14 января 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 5270 человек личного состава противника", — подчеркнул украинский военачальник.

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Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских оккупационных войск:

53 танка;

122 боевые бронированные машины;

94 артиллерийские системы;

6 РСЗО;

11 установок ПВО;

144 единицы автотехники;

26 единиц спецтехники.

Кроме того, наши защитники уничтожили 28 ракет и 50 БпЛА.

/ Telegram

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