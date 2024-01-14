У РФ максимальные потери: ВСУ уничтожили тысячи оккупантов вместе с техникой

Силы обороны Украины уничтожили за неделю с 7 по 14 января 5270 оккупантов, сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк.
Также ликвидировано 534 единицы вооружения и военной техники врага, написал он в Telegram-канале.
"За неделю с 7 по 14 января 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 5270 человек личного состава противника", — подчеркнул украинский военачальник.
Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских оккупационных войск:
- 53 танка;
- 122 боевые бронированные машины;
- 94 артиллерийские системы;
- 6 РСЗО;
- 11 установок ПВО;
- 144 единицы автотехники;
- 26 единиц спецтехники.
Кроме того, наши защитники уничтожили 28 ракет и 50 БпЛА.
Война в Украине
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