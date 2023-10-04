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У РФ нехватка снарядов, но расслабляться нельзя: эксперт раскрыл подвох

Яна Ставская
4 октября 2023, 21:23 обновлено 4 октября, 21:23
Противник активизировал на поле боя работу беспилотников. Это напрямую связано с нехваткой у врага артиллерии.
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ВСУ продвигаются вперед / Коллаж Главреда. Фото:37 отдельная бригада морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты.

Российские оккупанты научились неплохо компенсировать нехватку артснарядов, потому анонсируемая в СМИ якобы передача Северной Кореей России "миллионов боеприпасов", которая на самом деле покроет только 20% от всех военных нужд ВС РФ, вряд ли будет иметь новый эффект на поле боя.

Как рассказал в интервью Главреду военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский, недостаток в снарядах враг компенсирует БПЛА и повышением точности артиллерийских выстрелов.

По словам Киричевского, летом россияне в три раза уменьшили настрел снарядов в сутки и начали стрелять точнее. В сентябре обе стороны отстреливали всего 40 тысяч боеприпасов.

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Российские артиллеристы учатся маневрировать, потому их станет сложнее уничтожать.

"Судя по всему, самая главная проблема и угроза, которую нам придется ожидать в плане России и снарядов, то это не дополнительные договоренности с Северной Кореей, а то, что россияне начнут стрелять точнее своей артиллерией", - объяснил Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Война в Украине - последние новости

Украинские военные еще продвинулись на Бахмутском направлении и уничтожили кучу российской техники. Тяжелые бои продолжаются в районе Андреевки и железной дороги.

Как писал The New York Times, теперь помимо российских минных полей, большого количества живой силы противника, сложной сети траншей ВСУ столкнулись с еще одним препятствием на пути освобождения территорий - новой российской тактикой ведения боев.

Недавно ВСУ отчитались об освобождении Работино, Клещиевки и Андреевки. Вместе с тем, судя по сводкам Генштаба, враг постоянно атакует оставленные позиции. Хотя штурмы ВС РФ преимущественно безуспешны.

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