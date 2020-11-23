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У Зеленского откровенно рассказали, как решат проблему с КСУ

23 ноября 2020, 12:55

Создание в ВР рабочей группы для выхода из кризиса с КСУ не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются "замять", подчеркнул Подоляк.

Конституционный суд Украины
Подоляк рассказал, что ждет Конституционный Суд Украины / УНИАН

В Офисе президента не планируют "спускать на тормозах" историю с Конституционным судом Украины (КСУ). В случае, если Верховная Рада не сможет найти решение выхода из кризиса, в ОП будут предлагать другие решения.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Бабель, тот факт, что в ВР создали рабочую группу для выхода из кризиса с Конституционным Судом, не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются "замять".

"Мы точно не будем спускать на тормозах (историю с КСУ - ред.), но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности, президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу", - сказал Подоляк.

Скандальное решение КСУ и последствия – о чем сообщалось ранее:

КСУ Конституционный Суд Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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