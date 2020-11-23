У Зеленского откровенно рассказали, как решат проблему с КСУ

Создание в ВР рабочей группы для выхода из кризиса с КСУ не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются "замять", подчеркнул Подоляк.
В Офисе президента не планируют "спускать на тормозах" историю с Конституционным судом Украины (КСУ). В случае, если Верховная Рада не сможет найти решение выхода из кризиса, в ОП будут предлагать другие решения.
Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Бабель, тот факт, что в ВР создали рабочую группу для выхода из кризиса с Конституционным Судом, не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются "замять".
"Мы точно не будем спускать на тормозах (историю с КСУ - ред.), но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности, президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу", - сказал Подоляк.
Скандальное решение КСУ и последствия – о чем сообщалось ранее:
- 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным Судом.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 28 октября КСУ лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.